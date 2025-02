Exministro dice que supresión de primarias es inconstitucional y pide que se reponga las elecciones internas

Existe una corriente que busca la reposición de las elecciones primarias con el fin de que los partidos profundicen su democracia interna y que la oposición vaya con un solo candidato.

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

Ernesto Machicao Argiró fue diputado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y también ministro de Comunicación en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. El abogado denunció que la supresión de las elecciones primarias es inconstitucional, ya que vulnera el Pacto de San José y la propia Constitución boliviana. Es por eso que el jurista pidió que se repongan las primarias en todos los partidos, incluido el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las elecciones primarias, que se realizan por ley en el país, se suspendieron en la gestión 2024, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió priorizar la realización de las elecciones judiciales. Por ello, ante la imposibilidad de realizar dos procesos electorales en un mismo año, los candidatos que se presenten a las elecciones de 2025 lo harán sin una votación interna entre los militantes del partido.

Para ratificar esa decisión, el presidente Luis Arce, en agosto de 2024, la ley que suspende las elecciones primarias presidenciales, medida que fue acordada en un encuentro de organizaciones políticas con el fin de salvar los comicios judiciales.

“Es por ello que, al aprobar la Ley No. 1578, que suprime este derecho al dejar sin efecto las mencionadas elecciones primarias, se está violando el art. 23-I-b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Y, al violar un tratado internacional de derechos humanos suscrito por Bolivia, se está violentando el bloque de constitucionalidad de la Constitución Política del Estado. Por tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la tarea de declarar su inconstitucionalidad”, afirmó Machicao.

Según una encuesta que publicó el empresario Marcelo Claure en enero de este año, “una mayoría significativa” está interesada en elegir solo a uno de los precandidatos presidenciales de oposición mediante las elecciones primarias. “El 65% de los encuestados expresó que está interesado en participar en un ejercicio democrático para seleccionar un candidato único que enfrente al gobierno del MAS. 33% no está interesado en absoluto en este tipo de proceso. Solo 2% de las personas encuestadas no respondió o no sabe qué opina al respecto”, detalló Claure a través de sus redes sociales.

Incluso, el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), instó al aparato político del país a realizar elecciones primarias sobre todo para que la oposición vaya a los comicios del próximo 17 de agosto con un solo candidato. “Llama la atención que, pese a este clamor del pueblo boliviano, el sistema político ha sido sordo e indolente a esto (primarias)”, afirmó el legislador.

El aboagdo Machicao señaló que incluso las elecciones primarias deberían ser ejecutadas en el partido oficialista y dijo que ante la ausencia de este procedimiento existe una crisis política en el país.

“Debe recordarse que, en este momento, se ha desatado una profunda crisis política ante la ausencia de elecciones primarias, las que pretenden ser sustituidas por una encuesta para determinar quién será el candidato de la oposición. Se prevé que el resultado de esa encuesta puede ser seriamente cuestionado, con lo que la unidad de esa alianza se vería peligrosamente amenazada, y con ello la democracia boliviana”, afirmó Machicao.

