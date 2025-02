Fesirmes pide diálogo con el alcalde Fernández para evitar paro el viernes         

Exigen una respuesta inmediata del alcalde Jhonny Fernández para evitar mayores perjuicios a la población y al personal de salud.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El secretario urbano de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Christian Ulrich, afirmó que la suspensión del paro de salud programado para este viernes depende exclusivamente del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández. Ulrich instó a la autoridad municipal a convocar a un diálogo sincero y amistoso para poner fin al conflicto.

«Hemos realizado innumerables invitaciones al alcalde Fernández para dialogar, pero la respuesta no está en nosotros, está en él. Son sus ganas de tener un diálogo sincero con nosotros, pero lamentablemente el señor alcalde no lo hace, no se sienta, prefiere que lleguemos hasta la última instancia», manifestó Ulrich en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El dirigente denunció que Fernández está mal asesorado por su equipo de trabajo, en particular por la Dirección de Salud, y que existen pruebas que demuestran que la administración municipal no ha atendido las solicitudes del sector. «Tenemos pruebas, fotos, informes técnicos y solicitudes para dialogar. La solución está en él. Si se acerca a dialogar, en ese momento el paro se levanta», insistió.

Uno de los principales problemas denunciados por Fesirmes es el incumplimiento en el pago de salarios a un grupo de trabajadores del sector salud. “Nos informan que no pagaron a la Caja Nacional de Salud, lo que impide ahora a los funcionarios acceder a atención médica”, señaló.

Respecto a las críticas por los efectos del paro en la población, especialmente en pacientes con cáncer, Ulrich aseguró que la medida no impide la realización de cirugías ni la atención de emergencias. «Sabemos el riesgo que corre un paciente al no recibir tratamiento, por lo que las cirugías y atenciones críticas no se ven afectadas», explicó.

