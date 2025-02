Francisco Marupa, la voz contra la codicia de la minería ilegal que acecha el Madidi

Fuente: https://www.vision360.bo

Para sus vecinos y coterráneos, Francisco Marupa era una persona trabajadora y muy comprometida con su comunidad. No era dirigente, en el sentido exacto de la palabra, pero fue una de las voces que se levantaron en contra de los intentos para expoliar la Amazonia de sus recursos naturales. Voz que fue silenciada por la fuerza hace dos semanas, lo que genera nuevos conflictos entre el pueblo leco, autoridades y empresarios.

“No somos activistas, como muchos creen. Nosotros somos indígenas que vivimos toda nuestra existencia en este territorio. Por eso, por naturaleza, por herencia de nuestros antepasados, cuidamos y queremos mucho nuestra tierra. Así era el hermano Francisco, uno de nosotros, hablaba alto cuando se trataba de defender”, contó a Visión 360 Dionisio Miguel Gutiérrez, capitán grande del Territorio Indígena Originario (TCO) del Pueblo Leco.

Es por eso que su fallecimiento alentó las llamas de la ira perenne de este pueblo para con los cooperativistas mineros, a quienes acusan de ser los responsables intelectuales del asesinato de Francisco Marupa. Una ira que se manifestó la semana pasada como rechazo a los resultados de las investigaciones de las autoridades, que contradicen la posición indígena y proponen que la muerte de Marupa fue resultado de una rencilla personal.

Conflicto de larga data

Las sospechas de los comunarios de Torewa, donde vivía Francisco, tienen fundamentos: en los últimos años empresas mineras, tanto legalmente establecidas como ilegales, han buscado entrar a territorios que pertenecen a los pueblos originarios o son parte de las áreas protegidas.

De hecho, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), organización a la que pertenecía Marupa, denunció en varias ocasiones el avasallamiento por parte de bandas, la explotación ilegal de los recursos naturales de la región, la pesca y la caza furtiva, la tala indiscriminada y el tráfico ilegal de tierras.

En un comunicado, emitido poco después del hallazgo de los restos de Marupa, la Central exigió garantías del Estado para “proteger el territorio indígena titulado, los recursos naturales y la vida de los integrantes del pueblo indígena Leco Apolo”.

Según el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), hay muchos intereses empresariales en la zona de Torewa, ubicada en el norte de La Paz, dentro del Parque Nacional Madidi, en la provincia Abel Iturralde. Según un estudio compartido a los medios nacionales, se identificó el interés particular en la extracción minera en los ríos Beni, Tuichi, Madre de Dios y Tequeje. Estas iniciativas, muchas de ellas ilegales, “han generado reacciones de violencia, amenaza e intimidación contra las comunidades y autoridades, como la quema de sus casas y el desalojo forzado de las familias”.

En los últimos años, el resto del país conoció los conflictos entre las comunidades y la minería ilegal y cooperativizada, puesto que estas últimas iniciaron una agresión más abierta, aunque esto no es un fenómeno reciente, según denunciaron los representantes de los pueblos originarios que habitan en las zonas afectadas. En 2021, según gente de la zona, aparecieron muchas cuadrículas mineras, además de que, poco a poco, comenzaron a ingresar cada vez más profundamente en el territorio.

No podemos dejar que entren. El oro no se come, no crece. No podemos dejar que nos saquen