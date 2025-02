Friedrich Merz obtuvo una victoria desordenada: ¿podrá gobernar Alemania?

Una noche terrible para el canciller Olaf Scholz; una gran noche para la extrema derecha

Friedrich Merz, líder conservador de Alemania (REUTERS/Fabrizio Bensch) eju.tv





© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Tres cosas quedaron claras de inmediato cuando los sondeos a pie de urna de las elecciones alemanas cayeron a las seis de la tarde del 23 de febrero. La primera era que los conservadores democristianos de la oposición (CDU), junto con su partido hermano bávaro, la Unión Socialcristiana (CSU), habían obtenido una clara victoria, aunque decepcionante, con algo menos del 30% de los votos. Esto allana el camino para que su candidato, Friedrich Merz, sustituya a Olaf Scholz como canciller tras las negociaciones de coalición. El segundo fue que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) había alcanzado su mejor resultado histórico, con cerca del 20%, un resultado que prácticamente duplicará su número de escaños en el Bundestag. Alice Weidel, colíder del partido, celebró el “éxito histórico”. El tercero fue la extraordinaria participación. Alrededor del 84% de los alemanes con derecho a voto acudieron a las urnas, la cifra más alta desde la reunificación hace 35 años.

Más allá de eso, fue un desastre. Merz espera formar una coalición con los socialdemócratas de Scholz (SPD), que con un 16% sufrieron la peor derrota de su larga historia. Pero que los principales partidos alemanes de centro-izquierda y centro-derecha puedan formar lo que solía llamarse una “gran” coalición depende de los resultados de dos partidos mucho más pequeños: los pro-empresariales Demócratas Libres (FDP) y la nueva Alianza “conservadora de izquierdas” Sahra Wagenknecht (BSW). Los resultados previstos sitúan a ambos al borde del umbral del 5% necesario para entrar en el Parlamento. Si ninguno de los dos se clasifica, la CDU/CSU y el SPD tendrán mayoría, aunque muy ajustada. Si ambos, o incluso uno solo, lo consiguen, los dos grandes partidos necesitarán un tercer socio: los Verdes o (más probablemente, dado el odio de la CSU hacia los ecologistas) el FDP. Un gobierno tripartito ideológicamente desordenado es exactamente lo que Merz, que quiere actuar con decisión para restaurar la fe de los votantes alemanes en la política, esperaba evitar.

Ni siquiera será fácil formar una coalición con el SPD en solitario. Después de lo que para los estándares alemanes fue una campaña dura, muchos temen que resulte difícil crear la confianza necesaria y encontrar los compromisos que requieren los acuerdos de coalición alemanes. Una diputada del SPD declaró recientemente que la perspectiva de una gran coalición le daba “ganas de vomitar”. Merz no ayudó a su causa al despotricar la víspera de las elecciones contra los “idiotas verdes y de izquierdas”, a los que sugirió que no poseían un cociente completo de canicas. Un reto mayor será su disposición a ceder en sus propuestas para gestionar la inmigración irregular en Alemania. Merz ha dicho que sus exigencias de controles permanentes en las fronteras alemanas y el rechazo de los solicitantes de asilo no son negociables. Pero tanto el SPD como los Verdes afirman que contravienen la legislación nacional y europea.

Los dos partidos que aspiran a gobernar también tendrán que llegar a un acuerdo sobre la relajación del freno constitucional de la deuda alemana, que impide al gobierno federal incurrir en más déficits que los ínfimos. Las necesidades de inversión de Alemania ascienden a cientos de miles de millones: desde la reparación de sus deterioradas infraestructuras públicas hasta el aumento de su gasto en defensa. Sólo para cumplir el objetivo (cada vez más insuficiente) de la OTAN del 2% del PIB, el país necesitará encontrar al menos otros 30.000 millones de euros (31.000 millones de dólares) al año a partir de 2028, una vez que se agote un fondo especial. Los recortes presupuestarios propuestos por Merz no pueden cubrir estas necesidades. Por eso se ha mostrado dispuesto a flexibilizar el freno de la deuda, cuya fidelidad ha sido durante mucho tiempo un artículo de fe entre las tropas de su partido.

Sin embargo, dado que los cambios constitucionales requieren mayorías de dos tercios en el Parlamento, esto también dependerá de su composición exacta. Si el FDP (que hace hincapié en la rectitud fiscal) o el BSW (que se opone a aumentar los gastos de defensa) logran entrar, los partidos gobernantes podrían necesitar el apoyo de Die Linke, un partido de extrema izquierda que disfrutó de una extraordinaria subida de última hora, especialmente entre los votantes jóvenes, para obtener alrededor del 9% de los votos. Como otro partido “pro-paz”, su apoyo, si llega, tendrá seguramente un alto precio.

Sea cual sea el resultado final, no es un resultado que satisfaga a quienes esperaban desesperadamente claridad política en un país que lleva mucho tiempo careciendo de ella. Ninguna de las partes que esperan gobernar puede estar satisfecha. La victoria de la CDU/CSU se debe en gran medida a la impopularidad del Gobierno saliente: en su día esperaba obtener más del 35% de los votos, pero en realidad obtuvo el segundo peor resultado de su historia. Esto puede reavivar viejas dudas dentro del partido sobre Merz. Mientras tanto, los desastrosos resultados del SPD inspirarán un periodo de examen de conciencia y una limpieza de personal: Scholz, por ejemplo, pronto será historia. “Es un resultado amargo y duele”, declaró a The Economist Alexander Schweitzer, ministro presidente del SPD en Renania-Palatinado. Los únicos partidos que celebran esta noche son dos grupos marginales sin esperanzas de entrar en el Gobierno: la AfD y Die Linke.

Normalmente, un resultado como este inspiraría a los principales partidos alemanes a mirarse el ombligo antes de iniciar las negociaciones para formar una coalición. Pero esta vez es diferente. Donald Trump ha puesto patas arriba la diplomacia en torno a Ucrania, forzando a Europa a una actividad diplomática de pánico. Un minuto después del cierre de las urnas en Alemania, António Costa, presidente del Consejo Europeo, convocó una cumbre extraordinaria de la UE para el 6 de marzo con el fin de debatir sobre Ucrania y la seguridad europea. Como Canciller de Alemania hasta que el Bundestag elija a su sustituto, Scholz asistirá a esa reunión, pero tendrá que consultar estrechamente con el hombre que le sustituya. Como reconoció Merz al aceptar la victoria, “el mundo no nos espera”.