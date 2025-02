Ganaderos desafían al Gobierno a que haga funcionar los centros de confinamiento estatales para conocer lo que cuesta producir

En medio de la suspensión de la emisión de los certificados de abastecimiento interno que dan luz verde para la exportación de carne, desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) desafiaron al Gobierno a conocer de cerca la labor sectorial y poner en marcha el centro de confinamiento que se construyó en El Tinto (Santa Cruz).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas







“El Gobierno tiene un confinamiento. No he visto ningún animal ahí ¿Por qué no lo activan? Y ahí pueden ver los costos que tanto nos preguntan y ver cuánto cuesta producir un kilo de carne hoy, en este momento”, sostuvo el presidente de la entidad productiva, Walter Ruiz.

Desde el Gobierno señalan que la suspensión temporal estará vigente hasta que baje el precio de la carne al consumidor final, así como también el kilo de ganado vivo, advirtiendo que las condiciones de la actualidad no son las mismas que las del año pasado, cuando el sector ganadero se vio golpeado por factores como la sequía.

Ruiz reconoció que la situación actual es diferente a la del año pasado y si bien el tema de las pasturas refleja mejores condiciones, todo requiere un proceso y no es el único factor, ya que los ganaderos se ven afectados también por la crisis de granos que aún arrastra el país.

“Insto a que el Gobierno pueda activar ese confinamiento y pueda conocer esos tan anhelados costos que quieren saber, con un dólar paralelo, con unos insumos que muchas veces ni siquiera los podemos conseguir o están demasiado caros, incomprables, y con un contrabando de puertas abiertas, porque no vemos personas aprehendidas”, remarcó Ruiz.

El ejecutivo también dijo que desconoce cuál es la situación de este proyecto estatal, que data de la ùltima gestión de Juan Evo Morales. “Nos exigen que nosotros revisemos nuestros costos, pero ese confinamiento al parecer está a fondo perdido”, agregó.

A su turno, el máximo ejecutivo de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Hernán Julio Nogales, explicó la exportación tiene trazabilidad, a diferencia del contrabando, desafiando también a activar otro confinamiento que el Estado tiene en agenda en el municipio beniano de Reyes.

“Hagan funcionar los dos elefantes blancos que tienen, uno en el Beni, en Reyes hay un centro de confinamiento de primer nivel y donde no se ha puesto una sola cabeza de ganado. En El Tinto hay un centro de confinamiento de 2.000 cabezas y no lo hacen funcionar. Yo le digo al Estado: háganlo funcionar y véndanle a la población a costo. Veamos cuál es su costo”, dijo el dirigente.