Gobierno desmiente pérdidas de $us 500.000 por cese de exportación de carne

Este viernes, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, criticó la falta de seriedad y responsabilidad de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), que afirmó que el país tendrá pérdidas de $us 500.000 diarios por la suspensión temporal de las exportaciones de carne.

La autoridad explicó que este dato falta a la verdad, pues se realiza de manera equivocada, sin tomar en cuenta el comportamiento de las exportaciones.

“Este cálculo, con mucho respeto, yo debo decir que es erróneo y equivocado, porque como digo, no es una matemática simple de dividir el total exportado del año anterior por los 365 días”, protestó Huanca en conferencia de prensa.

Pérdidas

Danilo Velasco, presidente de la Caneb, y Marcelo Holguín, gerente general de la institución, denunciaron que el país perderá diariamente $us 500.000 si no se exporta carne de res.

Huanca explicó que las autoridades de la Caneb realizaron un cálculo demasiado superficial, pues tomaron en cuenta los $us 174 millones que generó el país por la exportación de carne hasta noviembre de 2024 y lo dividieron entre los 365 días del año, obteniendo “pérdidas” de $us 500.000 al día.

Sin embargo, de acuerdo con la autoridad, el mercado no funciona de manera tan sencilla y no todos los días se exporta la misma cantidad ni se generan los mismos ingresos. Según el ministro, enero y febrero son un periodo de baja venta externa de carne, por lo que los ingresos no se verán afectados.

“Recién a fines de febrero y marzo los exportadores bolivianos otra vez inician el proceso de exportación. Los meses de enero y febrero básicamente solo exportan el saldo de las anteriores gestiones y exportan casi el 3% por mes”, detalló.

Por ello, cuestionó la “ligereza” con la que, en su criterio, se está manejando el tema, por lo que pidió un poco más de responsabilidad y seriedad.

“Las familias bolivianas se merecen mucho respeto y las autoridades tenemos que manejar datos con celeridad”, fustigó, no solo a Caneb, sino a otros dirigentes que advierten pérdidas millonarias.

Huanca reconoció la importancia de las exportaciones de carne de res para la generación de divisas, por lo que espera que la situación se resuelva antes de fines de mes.