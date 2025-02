Gustavo Petro sufre nueva baja: renunció Susana Muhamad

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, una de las funcionarias estrella del Gobierno, anunció este domingo (09.02.2025) que presentó su dimisión al presidente Gustavo Petro como consecuencia de las divergencias que afloraron en la reunión del gabinete del pasado martes, y se convierte en la tercera figura relevante del Ejecutivo en dejar su cargo, tras el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el ministro de Cultura.

«He presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro», dijo Muhamad en una entrevista con el programa ‘Los Danieles’, en la que aseguró que irse del Gobierno «es una decisión difícil» que tomó después de expresar en el consejo de ministros su desacuerdo con el nombramiento como jefe de Despacho Presidencial del cuestionado exembajador Armando Benedetti.

Ese día, Muhamad apoyó a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en sus críticas al nombramiento de Benedetti, que tiene varios procesos abiertos por corrupción y protagonizó un escándalo de violencia machista en julio pasado cuando, siendo embajador ante la FAO en Roma, su esposa, Adelina Guerrero, lo denunció por agresiones físicas durante un viaje a Madrid.

«Él tiene mi carta de renuncia”

«Como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti», dijo Muhamad en el consejo de ministros, que fue transmitido en vivo. El hecho de no haber renunciado el mismo martes «no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no las sostenga», pues «evidentemente hay una decisión del presidente de mantener en el despacho presidencial al señor Armando Benedetti», aseguró Muhamad este domingo.

Petro ha defendido la permanencia de Benedetti, quien fue pieza clave en la financiación de su campaña electoral de 2022, por lo que Muhamad insistió en que «al no estar de acuerdo con esa decisión del presidente hay que renunciar». «Él tiene mi carta de renuncia, él conoce los motivos y tenemos que ver cuándo se hará efectiva», añadió.

Muhamad, quien trabajó con Petro cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), es una funcionaria de total confianza del presidente y de las de mejor calificación en las encuestas sobre el funcionamiento del Gobierno. De momento, se mantendrá en el rol de presidenta de la COP16.