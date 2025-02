Hijo de Marupa: «Como a animal lo han matado a mi papá; como a un venado lo han cazado»

A través de un comunicado, la Unión Europea condenó la violenta muerte de Francisco Marupa, indígena del pueblo Leco.

Tanya Imaña Serrano

Fuente: El Deber

A través de un comunicado, la Unión Europea condenó la violenta muerte de Francisco Marupa, indígena del pueblo Leco.

«Nos solidarizamos con su familia y su comunidad. Este trágico suceso es una alarmante muestra de los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia», señala parte del texto.

El documento hace referencia a: «la violencia, el despojo de tierras y la expansión de actividades ilegales en parques nacionales (en Bolivia, que) atentan contra la vida, la seguridad y los derechos de las personas.

Por medio de este comunicado, la Unión Europea llama a las autoridades bolivianas para que se identifique y sancione a los responsables del deceso de Marupa.

«Pedimos garantizar la protección del pueblo Leco y de las comunidades que enfrentan amenazas similares. Tal como lo manifestamos en nuestro último Diálogo de Alto Nivel con Bolivia, estamos comprometidos con la lucha contra la deforestación y a favor del desarrollo sostenible, así como con la defensa y promoción de los Derechos Humanos», cierra el documento.

El hecho

El viernes 14, por la mañana, el cuerpo de Maurpa fue encontrado en su chaco, que está ubicado por el río Hondo, en el parque Madidi de La Paz. Dionicio Gutiérrez, capitán grande del Territorio Indígena Originario (TCO) del Pueblo Leco, informó del hallazgo y que los presuntos autores, que también fueron vistos por el lugar, escaparon en la lancha del fallecido.

“No solo mataron a un indígena leco, también mataron a un defensor de la naturaleza, de nuestra madre tierra”, manifiesta un comunicado de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), en referencia al tráfico de tierras para su uso en la minería ilegal y la caza indiscriminada, como dununció ese pueblo indígena.

La noche de este viernes 14 de febrero se detuvo al principal sospechoso del crimen, aunque se dice que serían dos los responsables. Según informes iniciales, el detenido se atribuyó el crimen. «Me enviaron a matarlo», expresó.

Levantamiento legal del cuerpo

Este viernes, la Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo de Marupa. La autopsia permitirá saber la data de la muerte, que los comunarios presumen que sucedió el miércoles pasado, como señalaron a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), video que fue difundido en las redes sociales de esa organización.

«Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados; porque estos, como a animal lo han matado a mi papá;como a un venado lo han cazado. No puede ser así», señaló con voz entrecortada un hombre, que se identificó como hijo de Marupa.

«Pedimos que se entregue (el responsable). Y pedimos justicia», añadió.

Otro de los hijos, lamentó no haber estado en el lugar, y contó que hace poco tiempo se mudó de la casa que compartía con él; la situación económica lo obligó a buscar trabajo en otro sitio. Presume que Marupa fue asesinado mientras dormía, y señaló que existen entre dos y tres sospechosos, pero que será la Justicia la que determine su participación.

Pese a que demostró desconfianza hacia los resultados de la autopsia que le será practicada a su papá, espera que ayude a esclarecer el caso.

«Simplemente queremos la verdad. Gracias a Dios hemos encontrado a mi padre», manifestó el joven.

