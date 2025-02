«Hubo muchísimas irregularidades»: Noboa pone en duda resultados electorales en Ecuador

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, puso en duda los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las elecciones presidenciales y legislativas del pasado domingo, en las que no logró un triunfo en primera vuelta, sino que pasó a balotaje con su principal contendora, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana (RC).

En una entrevista de Radio Centro desde el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, Noboa afirmó que «hubo muchísimas irregularidades» durante el proceso electoral del pasado domingo.

«Seguíamos revisando, en muchas provincias, y había cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA [Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos], que nos ponía con una cifra mayor», aseveró al ser preguntado por qué no había salido a celebrar el voto de 4,3 millones de personas a su favor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin cuestionamientos previos

Sin embargo, el conteo rápido de la OEA no es oficial. La única autoridad facultada para emitir escrutinios es el CNE, que a la fecha le otorga a Noboa 44,15 % de los votos, frente a los 43,95 % obtenido por González, con 96,45 % de las actas válidas.

La víspera, el mandatario ecuatoriano no expresó ninguna duda acerca de los resultados en su primer mensaje, difundido a través de un comunicado publicado en sus redes.

«Ganamos y dimos el paso más importante de todos: consolidar una Asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza, capaz de trabajar por ustedes y no de enfocar sus esfuerzos en perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad», escribió Noboa.