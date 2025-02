Inicia la cuarta semana sin desayuno escolar en escuelas cruceñas y Alcaldía fija una fecha estimada de inicio de entrega

El municipio de Santa Cruz de la Sierra reconoció que aún aguardan la respuesta de la empresa invitada para brindar el servicio. El concejal Manuel Saavedra pone en duda la variedad del desayuno porque solo se habla de EBA y otros años eran varias sociedades.







Fuente: Unitel

Santa Cruz inicia la cuarta semana de clases; sin embargo, hasta la fecha los 370 mil estudiantes de unidades educativas en la ciudad capital aún no reciben el desayuno escolar. Desde el municipio se informó que, si la empresa invitada acepta brindar el servicio, probablemente desde mediados de marzo se dote del alimento complementario escolar, a estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria.

[ARCHIVO] / Los estudiantes aún no reciben el desayuno escolar

La fecha incierta de entrega del desayuno, para el concejal Manuel ‘Mamén’ Saavedra, es el resultado de una pésima gestión del alcalde Jhonny Fernández. “Por increíble que parezca, ni siquiera el alcalde sabe cómo se va resolver, o cuándo se les va dar el desayuno escolar a los niños. Hemos escuchado la semana pasada, decir que no saben nada”, cuestionó el edil este lunes.

Observó que este año la empresa que prevén contratar para dote el desayuno escolar, fue elegida mediante una invitación directa, aspecto que preocupa a Saavedra, ya que en anteriores gestiones a quienes se contrataban, eran alrededor de siete empresas y nueve sociedades accidentales.

”Lo que llama la atención es la forma que han contratado. No es la ideal. Han hecho una invitación directa a una empresa estatal. Este año será solo una empresa, ¿será que va tener la capacidad para dar la calidad y variedad que requiere el contrato?, declaró.

Saavedra señaló que otras empresas no se presentaron a la licitación, porque el municipio no pagaría a tiempo por el servicio. “Las empresas no están en la posibilidad, no porque no quieran, sino porque no les pagan. (La Alcaldía) Había arrastrado deudas desde 2023 y 2024, por cerca de 100 millones de bolivianos. Lógicamente nadie va trabajar gratis”, aseguró.

Por su parte el director municipal de Educación, Raúl Ascarrunz, indicó que se envió la invitación a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y están a la espera de sus respuestas.







El pasado 26 de noviembre de 2024, la Alcaldía lanzó la licitación para el desayuno escolar, pero ninguna empresa se presentó, por eso el Municipio optó por realizar una invitación directa.

“Se tiene previsto que, si la empresa acepte, se entregará el desayuno la segunda semana de marzo”, dijo.