Jean Pierre Antelo: “El sector privado ha pasado de estar aislado a estar sentado en un banquillo de acusados”

Cainco celebró 110 años y en la actualidad busca seguir siendo una alternativa para la iniciativa privada a pesar de los controles que realiza el Gobierno

Juan Carlos Fortún

Fuente: El Deber

El Centro de Convenciones del segundo piso de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) es el escenario para la celebración de los 110 años de vida de la institución que fue fundada un 5 de febrero de 1915.

Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco, observó que el aniversario de la institución se realice en medio de una crisis económica, de ataques y de incertidumbre, a tiempo de remarcar que, por un momento, esto puede sonar desalentador, “pero hace 110 años, cuando 10 visionarios empezaron a escribir una historia de desarrollo, crecimiento y transformación, el escenario era igual de desalentador”.

“Una Santa Cruz echada al olvido, invisibilizada, aislada y con profundas carencias, pero ese no fue un freno, sino una motivación. Y hoy los invito a que hagamos exactamente lo mismo que hicieron nuestros fundadores: resistir, trabajar, demandar y soñar”, indicó Antelo.

El empresario considera que en la actual situación económica del país existe un único responsable de: la crisis, de la inflación, de la presencia de un dólar paralelo, de la escasez de combustible, de la crisis de institucionalidad y de la desconfianza generalizada del sistema judicial.

“Jefferson dijo que la política no es solo de los gobernantes; es también de quienes vigilan que el poder no se convierta en opresión. Acaso, suspender las exportaciones del país ¿no es un signo de opresión? ¿Cerrar la puerta a divisas frescas en medio de una crisis de balanza de pagos no es una manera de seguir oprimiendo nuestra economía? ¿Confiscar mercadería y amedrentar a la industria no es oprimir? El sector privado ha pasado de estar en la acera de enfrente, aislado de cualquier construcción con base a diálogo a estar sentado en un banquillo de acusados, porque les es cómodo, porque disfrazan medidas de control y ahogamiento de la industria con el slogan de cuidar el bolsillo de la población, cuando han sido ellos mismos quienes los han vaciado, echando mano de nuestros aportes de jubilación y empeñando nuestro oro para jugar a ser empresario”, criticó Antelo.

Bolivia y las inversiones

Antelo lamentó que el accionar del Gobierno genere un escenario donde los bolivianos deben esperar en aeropuertos precarios un vuelo demorado, “porque la lógica del monopolio se extiende hasta los cielos y, mientras esto ocurre, Bolivia desaparece poco a poco del mapa del turismo internacional y junto a él se apagará un sector que países vecinos fomentan con determinación”, observó Antelo.

Lamentó que el país esté minado para la inversión, no por falta de oportunidades, sino por la ausencia de un pilar fundamental: la seguridad jurídica.

La prolongación irregular y tristemente normalizada de los magistrados, las arbitrariedades en la administración de justicia y el uso discrecional de leyes, como es el caso de la Ley Financial, para amedrentar y oprimir han generado un escenario en el que ningún inversionista, ni extranjero ni nacional, puede confiar en que su capital estará protegido, sostuvo el empresario.

“Señalamos con dureza lo que se niegan a admitir y lo haremos de manera permanente. Aunque nos acusen de hacer política. Aunque nos digan que somos una pequeña Cámara, aunque nos excluyan una y otra vez de los espacios de diálogo. Lo haremos, porque, así como en 1915, 10 visionarios no tuvieron miedo de mover el avispero, el polvo, la tierra y las reglas del juego, nosotros tampoco lo tendremos hoy”, enfatizó Antelo.

