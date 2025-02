Jean Pierre Antelo: “No se logró que el sector privado tenga un rol más protagónico”

Para el titular de la Cainco, la institución está llamada a cumplir un rol medular en la actual coyuntura económica, a pesar de las políticas que ejecuta el Gobierno

Juan Carlos Salinas

Fuente: El Deber

Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), considera que los empresarios jóvenes tienen una gran responsabilidad con el país. Asegura que la institución seguirá haciendo notar los problemas económicos, más allá que el Gobierno considere esas observaciones como posturas políticas.

¿Por qué fundar una Cámara de Comercio allá por 1915?

Mirando la historia de lo que pasaba en Santa Cruz a principios del siglo XX, el departamento quería interconectarse para poder desarrollarse y pedía el ferrocarril. Era una ciudad que solo vivía del comercio y buscaba diversificar su producción y progresar, que mostró el liderazgo que hoy vemos en la Cámara, que empezó con diez empresarios líderes. Sin dudas que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), es parte del desarrollo de Santa Cruz, aporta no solo a la región, sino al país.

En este tiempo la Cainco tuvo varios hitos como el de la creación de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), un momento donde la educación se volvió un pilar importante. La fundación de Bomberos, en otro momento que se debe destacar, pues el Parque Industrial requería tener esta asistencia. La feria Exposición, nuestra vitrina comercial al mundo es otro logro importante.

¿Cómo evalúa los 110 años de la Cainco?

En la actualidad contamos con más de 3.000 asociados que confían en la Cámara para hacer la voz del sector privado. Sin lugar a dudas, Cainco representa ese valor de la iniciativa privada que ha sido el motor económico del país. Se valora el emprendedurismo, que fue acelerado por la institucionalidad y que en momentos de dificultad ha elevado la voz para hacer respetar lo que significa la iniciativa privada, lo que significa el sector productivo en el país y creo que eso es uno de los hitos más importantes que ha tenido la Cámara de poder posicionarse como una institución técnica de liderazgo y acción.

¿Cuáles son los desafíos de aquí en adelante?

En este siglo debemos avanzar en las nuevas economías a escala global. Las carreteras digitales son un avance y nosotros estamos rezagados, el poder abrirnos a mayores mercados es otro reto, pues nuestros productos cada vez tienen mayores bloqueos para poder salir con las restricciones que el Gobierno realiza.

Es cierto que el sector privado en los últimos años ha sido apartado de la formulación de las políticas económicas y del aporte que le puede dar al país. Considero que, si el sector privado hubiese tenido el espacio para poder seguir creciendo, desarrollándose, no hubiéramos tenido que vivir lo que está viviendo hoy día el país, que son síntomas de una economía deteriorada, de un modelo que ya se agotó y esos síntomas de agotamiento son la falta de combustible, la falta de divisas, el encarecimiento de la canasta básica. Entonces, hoy en día Caínco juega un rol importante nuevamente. Primero, avanzar en la innovación. Tenemos una cantidad y una población de jóvenes que demanda nueva formación, que demanda capacitación, que quiere exportar sus servicios y sus productos, que requiere normativa. Ahí es donde entra la institución para poder ser esa voz de muchos empresarios y emprendedores.

¿En 2024 hubo distintas propuestas del sector privado, el Gobierno las tomó en cuenta?

Se presentó un programa de la “Bolivia que queremos”, donde se indicaba que era necesario reducir el déficit fiscal y se proponía la posibilidad de generar $us 5.000 millones en los próximos tres años, pero no hubo respuesta. Nada de lo planteado fue tomando en cuenta, a pesar de en 2024 la palabra más usada era lograr acuerdos e instalar mesas de trabajo. Hoy no tenemos propuestas sino preguntas.

¿Durante su presidencia considera que hay algún aspecto pendiente que no se puedo lograr?

En mi gestión se buscó un diálogo sincero, para poder trabajar en los datos macroeconómicos que veíamos venir. Lamentablemente, no se escucharon nuestras las propuestas. Y si algo puedo decir que faltó fue que el sector privado tenga un rol protagónico en la incidencia de políticas públicas. No se logró aquello, porque el Gobierno no tuvo la voluntad política de hacerlo.

