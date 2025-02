Jefe del Pentágono, a migrantes criminales: «No querrán estar en Guantánamo»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió una contundente advertencia a los migrantes ilegales que delinquen en el territorio del país, dándoles a entender que el centro de detención de Guantánamo no es un destino donde quisieran terminar.

«El mensaje es claro: si violas la ley, si eres un criminal, puedes acabar en la bahía de Guantánamo. No quieres estar en la bahía de Guantánamo, que es donde alojamos a Al Qaeda después de los atentados del 11-S. Son profesionales, hacen su trabajo. No es fácil, no es un tiempo fácil. Es una prisión de máxima seguridad», aseveró Hegseth entrevistado por Fox News.

En ese sentido, subrayó que el Gobierno estadounidense no descarta ninguna opción cuando se trata de la protección de su pueblo y la seguridad del país. El mismo enfoque, apuntó, se aplica a la posibilidad de lanzar ataques aéreos contra narcolaboratorios de fentanilo en México: «Todas las opciones están sobre la mesa». «Nuestra soberanía será defendida», remarcó.

Hegseth también tachó de «basura total» los reportes mediáticos sobre los maltratos a los detenidos en Guantánamo y las condiciones inhumanas en las que son recluidos. El jefe del Pentágono aseguró que los presos pasan por chequeos médicos, incluidas revisiones dentales, y hasta disponen de «oportunidades recreativas».

Recordando que se trata de una prisión de máxima seguridad, Hegseth aclaró que las condiciones de vida en Guantánamo son «austeras» y «básicas», pero enfatizó que los reclusos cuentan con toda comodidad básica que podrían necesitar. «Esto va de una retención temporal de individuos de alto perfil que suponen una gran amenaza, a quienes luego enviamos a casa», resumió.