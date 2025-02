Jhonny Fernández fija el 20 de marzo para hablar de alianza y no descarta ir con candidato propio

El alcalde cruceño calificó las declaraciones de Evo Morales como una guerra sucia en contra de su partido.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El alcalde cruceño y jefe Nacional de la UCS, Jhonny Fernández negó categóricamente las declaraciones realizadas de Evo Morales que aseguraban que se le ofreció la sigla de este partido para las elecciones generales del 2025 y aseguró que se fijó el próximo 20 de marzo para dar a conocer si la UCS realizará alianzas políticas con otros candidatos o si se presentaría con un candidato propio.

“Decir que ofrecimos la sigla, es parte de una guerra sucia, no se ha ofrecido la sigla; yo como jefe nacional no he tenido ni una charla con él ni por teléfono. Evo está mintiendo”, afirmó el burgomaestre quien no se cansó de reiterar en QNMP, que jamás tuvo un acercamiento con el líder cocalero.

En este sentido, aclaró que como jefe nacional de la UCS está dedicado a hacer alianzas con sectores sociales, motivo por el cual, ha ganado espacio a nivel nacional.

“UCS es un partido que está dedicado a estructurarse primero, a firmar compromisos con sectores sociales multisectoriales de Bolivia y recién el 20 de marzo vamos a tomar decisiones (…) están nerviosos porque ven la crecida de UCS a nivel nacional (…) una vez terminemos este recorrido, el 20 de marzo vamos a informar todos los acuerdos firmados con sectores sociales no con partidos”, afirmó el alcalde cruceño.