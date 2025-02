Juicio por caso ‘Golpe’ se reiniciará a las 8:45 con Camacho y Pumari

Se espera la llegada de Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari desde los penales donde se encuentran, hasta Juzgados.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

El juicio oral y contradictorio por el caso denominado «Golpe de Estado I» se reiniciará este lunes a las 08:45 en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.

Para el acto judicial, las autoridades de Régimen Penitenciario fueron informadas sobre la necesidad de la presencia de los principales involucrados de forma presencial; el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el ex líder cívico potosino, Marco Antonio Pumari.

Camacho está recluido en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha; y Pumari fue trasladado desde Potosí hasta el penal de San Pedro, en La Paz, la tarde de este domingo, en medio de un fuerte contingente policial.

Asimismo, la noche de este domingo, los abogados de Camacho, llegaron hasta la sede de gobierno. «Estamos esperando que se pueda reiniciar sin mayor óbice y dilación el juicio oral para que continuemos en la producción de la prueba de la parte acusadora. En este caso, le tocaría al Ministerio de Gobierno ofrecer su prueba y, posteriormente, nosotros, como equipo jurídico de defensa del gobernador, planteamos las exclusiones probatorias», indicó Martín Camacho, abogado del Gobernador.

Según el jurista, el Ministerio de Gobierno ofreció más de 200 fojas de prueba que incluyen «recortes de prensa, un libro publicado por un autor desconocido y una serie de opiniones personales en redes sociales».

«Otro tipo de información que no es directa y no hace una investigación seria, por eso, creemos que no debe ser introducida a un juicio y mucho menos valorada por el Tribunal de Sentencia», agregó.

El abogado confirmó que la familia de Camacho está presente en la ciudad de La Paz, se trata de su esposa, sus hijos e incluso el pequeño Rafael. «Estarán presentes acompañando al gobernador durante la tramitación de la audiencia hoy».

El contingente policial que traslada a Camacho salió de Chonchocoro poco después de las 6:30. Cuatro patrullas de la Policía, uno de Bomberos, uno de custodia y el vehículo del abogado conforman la caravana. Pumari saldría a las 7:30 de la mañana.