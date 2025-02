Juzgado anula juicio contra exdirigente yungueño Raúl Uría por inconsistencias en la acusación

Debido a las inconsistencias que se detectaron en la acusación que presentó el Ministerio Público contra el exdirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinó anular obrados del juicio oral hasta la etapa más antigua.

El exdirigente yungueño Raúl Uría salió de la cárcel en julio de 2024. Foto: ANF

Fuente: ANF

“Logramos que el juzgado sexto de sentencia de la ciudad de La Paz declare la nulidad del juicio del dirigente yungueño Raúl Uría, que estuvo recluido por más de dos años en el penal de San Pedro por supuestamente portar armas o la tenencia de explosivos para los enfrentamientos de Adepcoca en 2022”, informó a la ANF el abogado Jorge Valda.

El 17 de enero, comenzó el juicio oral contra el exdirigente yungueño quien fue acusado por el delito de tráfico ilícito de armas, en ese entonces, la audiencia se suspendió por la inasistencia de los abogados del Ministerio de Gobierno.

A raíz de esta situación, el juez otorgó un plazo de 48 horas al Ministerio de Gobierno para justificar su inasistencia y reprogramó la audiencia para el viernes 7 de febrero. Sin embargo, la audiencia se realizó un día antes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese contexto, Valda explicó que durante la audiencia se logró demostrar que la resolución de acusación que presentó la fiscalía estaba desordenada, no se argumentó de forma explícita la supuesta culpabilidad de Uría, lo cual vulneró el debido proceso.

A la vez, señaló que el proceso fue anulado hasta la etapa preliminar con el fin de corregir el proceso a partir del inicio de la investigación. El expediente fue remitido al Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto, el cual determinó la detención preventiva del exdirigente.

“El juez tomó la decisión de anular obrados hasta el vicio más antiguo devolviendo el expediente al Juzgado Primero de Instrucción de El Alto donde estaba el juez Marco Antonio Amaru, para que se corrija el proceso y la acusación de la fiscalía. Si la fiscalía vuelve a presentar una acusación, debe hacerlo en el marco del respeto al debido proceso y a las garantías procesales”, puntualizó.

Valda consideró que esa disposición muestra que los procesos armados y con fines políticos no prosperan porque no existen argumentos fácticos que sostengan su culpabilidad. En este caso, no se pudo probar que Uría portaba armas la jornada de conflicto entre los cocaleros.

El jurista aseguró que, en caso de que la fiscalía presente una acusación, están listos para demostrar la inocencia del dirigente cocalero y que el proceso fue armado por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana.

“Reafirmamos la posibilidad de que el día de mañana, cuando vuelva a reanudarse el proceso, estamos listos para demostrar su inocencia. Este proceso ha sido armado por el Ministerio de Gobierno, lo ha armado la Dirección Nacional de Inteligencia y estamos listos para refutar todos los argumentos ilegales”, aseveró.

Proceso

La madrugada del 15 de septiembre de 2022, Uría fue aprehendido por un grupo de policías que estaban vestidos de civil quienes interceptaron el vehículo en el que se trasladaba hasta Trinidad, los uniformados no tenían una orden de aprensión. El hecho se registró días después del conflicto que se registró entre cocaleros por la creación de un mercado paralelo al de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

Fue imputado por tráfico ilícito de armas y un juez de El Alto determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz. En julio de 2024, Uría salió en libertad tras lograr la detención domiciliaria.

/EUA//smr