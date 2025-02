Kenia despliega en Haití un nuevo grupo de 144 policías

Kenia anunció este jueves (06.02.2025) que envió un nuevo contingente de 144 policías a Haití, cuya capital sufre una grave crisis de seguridad provocada por poderosas pandillas criminales.

Desde la llegada en junio de 2024 de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), dependiente de la ONU, se han desplegado gradualmente unos 800 policías de seis países, de los 2.500 previstos.

This morning, I saw off an additional 144 police officers comprising 120 men and 24 women to bolster the… pic.twitter.com/ICyTl6tZAX

The Kenya-led Multinational Security Support (MSS) mission in Haiti continues to grow in troop numbers amid assurance of ironclad support from the international community.

Sin embargo, los ataques de las bandas criminales, que según la ONU ya controlan 85% de la capital Puerto Príncipe, no parecen disminuir.

«Estamos en contacto constante con la ONU y los países que apoyan esta misión, incluido Estados Unidos, cuyo apoyo en equipamiento y financiamiento ha sido inestimable e inquebrantable», manifestó este jueves el Ministerio del Interior de Haití en la red social X.

El 4 de febrero, Washington solicitó a la ONU que suspenda inmediatamente la contribución de Estados Unidos al fondo que financia la operación, pero el miércoles se retractó y dio luz verde a 40,7 millones de dólares adicionales.

Kenya 🇰🇪 remains committed to supporting peace and stability in Haiti 🇭🇹, playing a key role in the deployment of police officers to combat gang violence.

An additional 144 police officers have departed to join partner nations in the Multinational Security Support Mission (MSS)… pic.twitter.com/Ax1h0CGvGJ

— Ministry of Interior | Kenya (@InteriorKE) February 6, 2025