La abogada de Luigi Mangione cuestionó irregularidades tras finalizar la audiencia en Nueva York

La fiscalía entregó 800 GB de pruebas, incluyendo videos de vigilancia, datos forenses y registros telefónicos, según Fox News. (Steven Hirsch/Pool via REUTERS)

El juez Gregory Carro determinó que Mangione no sería desesposado durante la audiencia, argumentando que la decisión obedecía a razones de seguridad. La abogada defensora, Karen Agnifilo , cuestionó esta medida y señaló que su cliente ha sido un prisionero ejemplar, agregando que la publicidad del caso influye en este tipo de decisiones.

Falta de acceso a pruebas clave

Agnifilo declaró que la defensa aún no ha recibido la mayoría de las pruebas recopiladas por la fiscalía. Afirmó que no se les ha entregado la mayor parte del descubrimiento, incluyendo registros policiales y documentos clave. Aunque el teléfono y los registros telefónicos de Mangione ya fueron entregados en el primer lote de pruebas, las evidencias ADN, forenses, imágenes de cámara corporal, el informe de la autopsia y el testimonio del gran jurado fueron proporcionadas recién durante la audiencia, según Newsweek.

La defensa también informó que las órdenes de allanamiento y declaraciones de testigos civiles no serán entregadas hasta dentro de dos semanas, superando el límite de 45 días. Agnifilo se opuso a que el juez estableciera un calendario de mociones mientras los fiscales aún evalúan si buscarán la pena de muerte en este caso. “Ahí es donde está nuestro foco. Por eso el descubrimiento es tan crucial… para lo que podemos incluir en nuestras propuestas”, señaló en su intervención.

La abogada Karen Agnifilo criticó al alcalde Eric Adams y al jefe de detectives Joseph Kenny por discutir teorías del caso en un programa de HBO. (REUTERS/Jeenah Moon) La abogada Karen Agnifilo criticó al alcalde Eric Adams y al jefe de detectives Joseph Kenny por discutir teorías del caso en un programa de HBO. (REUTERS/Jeenah Moon)

Agnifilo denuncia trato diferenciado a Mangione

Tras la audiencia, Karen Friedman Agnifilo habló con los medios de comunicación y afirmó que su cliente está siendo tratado de manera distinta a otros acusados de asesinato. “Hoy dejé constancia en el juzgado. No entendía para qué servía esta exhibición de peligro”, declaró.

La abogada cuestionó las estrictas medidas de seguridad impuestas a Mangione, señalando que en sus visitas al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn puede reunirse con él sin vigilancia extrema. “Cuando voy a visitar a Luigi al MDC en Brooklyn, me siento con él, está libre… sin la policía vigilándonos. Pero por alguna razón aquí, a pesar de toda la aplicación de la ley, necesitan que él use este chaleco, está encadenado, están parados justo encima de nosotros y no tenemos tiempo con él”, explicó, según NewsWeek.

Agnifilo también criticó el hecho de que su cliente enfrente procesos en tres jurisdicciones distintas por el mismo hecho. “El hecho de que lo estén procesando en tres jurisdicciones diferentes por un solo hecho. Un solo hecho. Nos oponemos a eso”, afirmó. Además, aseguró que el derecho de Mangione a un juicio justo está siendo vulnerado. “Se está violando el derecho de Luigi a un juicio justo porque se le trata públicamente como culpable, con presunción de culpabilidad, en lugar de la presunción de inocencia a la que tiene derecho”, declaró ante los medios.

La audiencia terminó sin declaraciones de Mangione mientras su abogada pedía su traslado del Centro de Detención de Brooklyn. (Curtis Means/Pool via REUTERS) La audiencia terminó sin declaraciones de Mangione mientras su abogada pedía su traslado del Centro de Detención de Brooklyn. (Curtis Means/Pool via REUTERS)

Agnifilo solicitó la presencia de cámaras en el tribunal

Agnifilo también se pronunció sobre la falta de cámaras dentro de la sala del tribunal, señalando que no tenía previsto dirigirse a los medios, pero que decidió hacerlo debido a esta restricción. “Esperamos que en el futuro se permita la instalación de cámaras en el juzgado. Si no, seguiré facilitando información”, afirmó. Además, indicó que proporcionará una transcripción de la audiencia en LuigiMangione.com.

Antes de finalizar su intervención, Agnifilo compartió un mensaje de su cliente: “Luigi realmente quería agradecer a los aficionados por estar aquí”.

La defensa argumentó que la publicidad del caso influye en decisiones como mantener esposado a Mangione durante la audiencia. (Steven Hirsch/Pool via REUTERS La defensa argumentó que la publicidad del caso influye en decisiones como mantener esposado a Mangione durante la audiencia. (Steven Hirsch/Pool via REUTERS

Manifestaciones fuera del tribunal

Mientras se desarrollaba la audiencia, grandes multitudes se congregaron afuera del palacio de justicia, informó Kelly Rissman. Algunos asistentes coreaban “¡Nosotros, el pueblo, queremos a Luigi libre!”.

Entre los manifestantes, un hombre que viajó desde Siracusa expresó que su presencia se debía a que “la atención médica es un derecho humano”. Otro ciudadano de Nueva York comentó que el incidente reflejaba la tensión existente con la industria de la salud.

Los seguidores de Mangione se vistieron de verde en su honor, haciendo referencia al personaje de videojuegos Luigi de Nintendo. Algunos portaban bufandas y pancartas con mensajes de apoyo, informó Fox News.

Seguidores de Mangione protestaron fuera del tribunal con prendas verdes y pancartas en apoyo al acusado, informó Fox News. (REUTERS/Jeenah Moon) Seguidores de Mangione protestaron fuera del tribunal con prendas verdes y pancartas en apoyo al acusado, informó Fox News. (REUTERS/Jeenah Moon)

Fin de la audiencia

La sesión concluyó sin que Mangione realizara ninguna declaración ante el tribunal. Sin embargo, al salir de la sala, dirigió una mirada a sus seguidores, de acuerdo con Newsweek.

Agnifilo solicitó que Mangione sea trasladado fuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, argumentando que su cliente está detenido no solo por una denuncia en un tribunal federal, sino también por una acusación formal de los fiscales de Manhattan.

El caso ha generado debate público y sigue siendo objeto de atención tanto en el ámbito legal como en la opinión pública.