La Administración Biden gastó millones de dólares en la creación de animales transgénero

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Administración del expresidente estadounidense Joe Biden gastó más de diez millones de dólares de dinero público en crear y estudiar monos, ratones y ratas transgénero, afirmó este jueves la representante republicana por Carolina del Sur Nancy Mace, citando un estudio de la organización White Coat Waste Project.

«A fines del año pasado, White Coat Waste Project reveló que más de 10 millones de dólares de fondos de los contribuyentes se gastaron en la creación de ratones, ratas y monos transgénero«, expuso Mace durante una audiencia en el Congreso titulada: ‘Ratas de laboratorio transgénero y cachorros envenenados: supervisión de la crueldad animal financiada por los contribuyentes’.

En ese orden, denunció que «esas subvenciones del DEI [programas federales de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad] financiaron experimentos transgénero dolorosos y mortales que obligaron a animales de laboratorio a someterse a cirugías invasivas y terapias hormonales en universidades de todo el país».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«La Administración Biden-Harris estaba tan ansiosa por propagar su ideología de género radical en todas las facetas de la sociedad estadounidense que no se detuvo a considerar que tales experimentos no solo son crueles, sino innecesarios», agregó.

Experimentos «dolorosos y mortales»

En detalle, la congresista expuso que el gobierno anterior gastó 2,5 millones de dólares para «estudiar la fertilidad de ratones transgénero» y 1,1 millones de dólares para «descubrir si las ratas hembras que recibían terapias con testosterona para imitar a los hombres transgénero tenían más probabilidades de sufrir una sobredosis de una droga de fiesta comúnmente utilizada en la comunidad LGBTQ*».

Además, aseveró que se utilizó un número no revelado de fondos federales para «forzar la transición de monos machos para ver si la terapia hormonal los hacía más susceptibles al VIH». «Los monos no pueden infectarse con el VIH. Sin embargo, este experimento financiado por el Gobierno federal los obligó a tomar medicamentos que alteran las hormonas para estudiar un virus que no pueden tener«, criticó.

Mace denunció que en la actualidad la mayoría de los 27 institutos y centros de los Institutos Nacionales de Salud del país «realizan o apoyan la experimentación con animales», al igual que la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Agricultura y un «un sinnúmero de agencias». «El Gobierno de Estados Unidos gasta más de 20.000 millones de dólares al año en experimentos con animales«, concluyó.

Cabe recordar que el pasado 21 de enero, el presidente Donald Trump implementó acciones decisivas para desmantelar los programas federales de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA) que fueron promovidos por la Administración Biden. De acuerdo con un memorando, estos programas «dividían a los estadounidenses por razas, malgastaban el dinero de los contribuyentes y daban lugar a una discriminación vergonzosa».