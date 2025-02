«La Embajada no nos ayudó»: Madre relata el calvario que vivió sin saber de su hijo, tras su deportación de EE.UU.

Un total de 132 bolivianos indocumentados en EE.UU. enfrentan la deportación, tres ya estarían listos para retornar. El diplomático Jaime Aparicio afirmó que los bolivianos deben de pensar dos veces antes de migrar a EE.UU.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Las medidas migratorias establecidas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, causa efectos también en los bolivianos que radican en Estados Unidos.

Rosario Monasterio, madre de un boliviano deportado, relató este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, el drama que vivió sin saber nada de su hijo tras su deportación.

Sin embargo, aún esperan su llegada al aeropuerto de Viru Viru, afirmó que su hijo se fue a los Estados Unidos, para lograr darle una mejor vida para su madre.

“Él se fue para darme una mejor vida, ahora está muy desilusionado porque se fue con la esperanza y también acá perdió trabajo. Llamamos allá no se sabía nada, llamamos a la embajada, pero nadie sabía nada y nos enteramos que allá hay varias personas presas”, manifestó Monasterios.

La madre señaló que fue otro de sus hijos que radica en Paraguay, quien tuvo que gestionar a través de la embajada paraguaya el hallazgo de su hijo y el posterior retorno, por lo que agradeció al embajador de ese país.

“La embajada de Bolivia en Estados Unidos, nunca nos dio respuesta de nada, no obtuvimos nada, mi hijo no pudo llegar a su destino. Los bolivianos están desprotegidos allá, la embajada deja mucho que desear nunca contestaron, no nos daban el nombre de en qué lugar estaba detenido mi hijo”, afirmó Aparicio.

Por su parte, el diplomático Jaime Aparicio en una entrevista realizada este jueves en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, señaló que los bolivianos deben de pensar dos veces antes de migrar a los Estados Unidos.

“La medida impuesta por Trump tan dura también se está convirtiendo en una medida global, estamos viendo que en Europa también están implementando medidas muy duras para evitar la inmigración. Los bolivianos ya tienen que pensar antes de venir e ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos”, afirmó Aparicio.