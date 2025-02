La empresa estatal Epcoro no tiene dinero para comprar oro a los cooperativistas

El Gobierno boliviano se comprometió comprar el oro de producción nacional para fortalecer las reservas internacionales, pero la fragilidad económica hace que no se cuente con el suficiente circulante para adquirir el preciado metal.

Foto: Ministerio de Minería

Fuente: ANF / La Paz

Desde hace más de una semana, la Empresa de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) dejó de comprar oro a los cooperativistas auríferos por falta de dinero. Los mineros indicaron que se ven obligados a vender su producción a las comercializadoras privadas.

El vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas (Fecoman), Galo Piza, lamentó que el Gobierno incumpla su compromiso de comprar la producción de su sector; además, de incumplir los compromisos de provisión de diésel para sus afiliados.

“El gerente general de Epcoro nos dice que no nos van a comprar, porque no hay dinero; también nos dice que no tienen dinero para la fundición. Lamentablemente, el Gobierno nos pide vender a Epcoro, pero ellos no cumplen”, dijo Piza a Radio Fides.

Según el dirigente, existen al menos como 200 cooperativas que ofrecen a Epcoro entre 150 a 200 gramos de oro al mes.

Piza resaltó que ofrecen su producción a la estatal, pese a que les paga un precio menor que las comercializadoras privadas. Por ejemplo, Epcoro ofrece Bs 910 por gramo, cuando en el mercado compran a Bs 950.

El Gobierno se comprometió comprar el oro de producción nacional para fortalecer las reservas internacionales, pero la fragilidad económica hace que no se cuente con el suficiente circulante para adquirir el metal preciado.