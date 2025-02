“La Ley Avelino Siñani ha sido un desastre en educación, pero un éxito en el sindicato”, señala analista tras conocerse datos de calidad educativa

“Hoy, el cambiar la educación no es una opción, el cambiar la educación es un tema de sobrevivencia como país. Si no hacemos cambios profundos en la forma de educar a nuestros niños a nuestros jóvenes, mañana vamos a estar en serios problemas con respecto al avance del conocimiento mundial; no es, por lo tanto, una opción el cambiar la educación en nuestro país, es una contundente necesidad”, señaló Arce.