La nueva campaña de China para poner al mundo en contra de Taiwán

Setenta países han respaldado recientemente “todos los esfuerzos chinos” para tomar la isla

Para quienes temen una agresión china contra la isla autogobernada de Taiwán, hubo una señal bienvenida al final de la tercera semana de Donald Trump en la Casa Blanca. Tras las conversaciones mantenidas el 7 de febrero con el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ambos líderes afirmaron que Estados Unidos y Japón “se oponen a cualquier intento de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza o la coerción” en relación con Taiwán, que China reclama como propia.

Este nuevo y firme lenguaje supuso una victoria en la larga búsqueda de Estados Unidos para conseguir que sus aliados se mostraran más solidarios con Taiwán. Sin embargo, en la batalla por el apoyo mundial al destino de la isla, China está ganando terreno rápidamente. Según el recuento de The Economist, 70 países han respaldado oficialmente la soberanía de China sobre Taiwán y, lo que es igualmente crucial, que China tiene derecho a realizar “todos” los esfuerzos necesarios para lograr la unificación, sin especificar que esos esfuerzos deban ser pacíficos. Además, la gran mayoría de esos países han adoptado esa nueva formulación en los últimos 18 meses, tras una ofensiva diplomática china en todo el sur global.

Nuestras conclusiones coinciden con las de un estudio publicado el 15 de enero por el Lowy Institute, un centro de estudios australiano. Según este estudio, a finales del año pasado 119 países -el 62% de los Estados miembros de la ONU- habían respaldado la reivindicación china de soberanía sobre Taiwán. De ellos, 89 respaldaban también los esfuerzos de unificación de China, y muchos apoyaban “todas” esas medidas. (El estudio de Lowy no cuantificó este último grupo ni especificó cuándo adoptaron este lenguaje expansivo).

El último impulso diplomático de China parece estar diseñado para garantizar el apoyo mundial a su creciente campaña de coerción contra Taiwán. Esa campaña incluye la amenaza de imponer a Taiwán un régimen de cuarentena o de inspección (enormes ejercicios militares chinos practicaron en octubre un bloqueo). Una invasión a gran escala no parece inminente, pero funcionarios estadounidenses afirman que el líder chino, Xi Jinping, ha ordenado a sus generales que tengan capacidad para invadir Taiwán en 2027.

China quiere protegerse de las sanciones que los funcionarios occidentales han debatido imponer en caso de crisis en Taiwán. Al asegurarse de que gran parte del mundo reconoce la legitimidad de sus acciones, hace improbable que se puedan imponer sanciones o incluso censuras a través de la ONU y significa que el cumplimiento global de las sanciones lideradas por Occidente podría ser incluso menor de lo que ha sido el caso tras el ataque de Rusia a Ucrania.

“Es plausible concluir que casi la mitad de los Estados miembros de la ONU, intencionadamente o no, han respaldado formalmente la toma de la isla por parte de la República Popular China”, señala Benjamin Herscovitch, ex funcionario de Defensa australiano, en el estudio del Lowy Institute. No está claro cómo responderían realmente estos países, añade, pero China probablemente “presentaría a estos países como si hubieran dado luz verde a su uso de la fuerza”.

Los 70 países que adoptan el lenguaje más favorable a China abarcan Asia, Europa, África, Oceanía y América Latina; el 97%, incluidos Sudáfrica, Egipto y Pakistán, se encuentran en el Sur global. En muchos de estos países, China se ha asegurado el acceso a recursos naturales críticos y ha financiado puertos y otros proyectos de transporte a través de su plan de infraestructuras La Franja y la Ruta.

Entre los ejemplos más recientes está Sri Lanka, donde empresas chinas han invertido en dos puertos de importancia estratégica. Cuando su presidente, Anura Kumara Dissanayake, visitó China en enero, una declaración conjunta afirmó, por primera vez, que Sri Lanka “apoya firmemente todos los esfuerzos del gobierno chino para lograr la reunificación nacional”. Con ello se sustituía una frase más vaga de la anterior declaración conjunta, de 2024, que respaldaba los esfuerzos de China por “salvaguardar su soberanía e integridad territorial”. Una nueva redacción similar apareció en una declaración conjunta con Nepal en diciembre.

Uno de los mayores éxitos de China se produjo en septiembre, cuando 53 gobiernos africanos firmaron una declaración en una cumbre celebrada en Beijing. Acordaron que Taiwán era territorio chino y afirmaron que África “apoya firmemente todos” los esfuerzos de unificación de China. En la anterior cumbre de este tipo, celebrada en 2021, no mencionaron explícitamente a Taiwán, pero apoyaron “resolver pacíficamente las disputas territoriales y marítimas”.

Incluso Malasia, que mantiene su propia disputa territorial con China y suele evitar tomar partido por Taiwán, se ha inclinado por la postura china. En una declaración conjunta de junio de 2024, Malasia utilizó un nuevo lenguaje en el que reconocía a Taiwán como territorio chino “para que China logre la reunificación nacional”. No llegó a respaldar “todas” las medidas de unificación, pero abandonó un llamamiento anterior a realizar esfuerzos “pacíficos” con ese fin.

Este cambio sugiere que la influencia de China en el Sur global sigue creciendo a pesar de que sus préstamos en el extranjero han disminuido y muchos países en desarrollo han tenido problemas para pagar los préstamos chinos. Estados Unidos y sus aliados, por su parte, no han logrado incentivar a los países pobres para que se resistan a la presión china sobre Taiwán, en parte debido a la reticencia (hasta el regreso de Trump) a vincular la ayuda a objetivos de política exterior.

Como hay tantos países en desarrollo, podrían desempeñar un papel decisivo a la hora de juzgar la legitimidad de cualquier acto de agresión chino contra Taiwán, y de cualquier intento de intervención liderado por Estados Unidos. China conseguiría apoyo para sus acciones en la ONU, mientras que Estados Unidos y sus aliados instarían a los Estados miembros a unirse a ellos en la condena de China y la imposición de sanciones. Y Occidente, al parecer, se enfrentaría a una batalla mucho más dura que en marzo de 2022, cuando 141 de los 193 Estados miembros de la ONU respaldaron una resolución que exigía la retirada de Rusia de Ucrania.

La ofensiva diplomática de China parece estar relacionada con la guerra de Ucrania, afirma Ja Ian Chong, de la Universidad Nacional de Singapur. “Viendo el aislamiento diplomático al que se enfrentó Rusia, preferirían evitarlo” y asegurarse de que los países amigos de China siguen suministrando petróleo y otros recursos (o permitiendo el transbordo a través de sus puertos) en un conflicto sobre Taiwán, afirma. Además, añade, a China “le gusta parecer legítima”.

El Dr. Chong hizo un estudio sobre las posiciones nacionales respecto a Taiwán en febrero de 2023. No incluyó a los países que apoyaban todos los esfuerzos de unificación de China, porque entonces eran muy pocos. Pero descubrió que 51 aceptaban la fórmula preferida por China para definir su reivindicación de soberanía sobre Taiwán. China parece haberse ganado al menos a 68 países más desde entonces, a juzgar por las cifras del estudio de Lowy y de otro publicado el 17 de enero por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), un think tank con sede en Londres.

Entre los que han adoptado un lenguaje más firme se encuentra Rusia, que depende cada vez más de las importaciones chinas para compensar las sanciones occidentales desde su invasión de Ucrania. Sin embargo, aunque otros países con estrechos vínculos con China, como Corea del Norte y Serbia, han respaldado “todos” los esfuerzos de unificación de China, Rusia se ha contenido, respaldando sólo “iniciativas” con ese fin.

China exagera el nivel de apoyo internacional a su postura sobre Taiwán, afirmando que existe un consenso “universal” a su favor. Y es posible que algunos funcionarios extranjeros desconozcan los matices de la nueva redacción, advierte Meia Nouwens, del IISS. Nouwens relaciona los esfuerzos de China con la reciente atención prestada por sus fuerzas armadas a lo que denominan los “tres frentes de guerra” -psicológico, de opinión pública y jurídico- en la preparación de un conflicto con Taiwán.

China también puede temer que su reivindicación de soberanía sea cada vez más cuestionada por Occidente. Japón es uno de los varios aliados de Estados Unidos que recientemente han hecho declaraciones más firmes y frecuentes criticando la presión militar china sobre Taiwán y apoyando una participación “significativa” de la isla, que no es miembro, en la ONU. Bonnie Glaser, del German Marshall Fund, un think-tank con sede en Washington, señala que gran parte de Europa se ha dado cuenta recientemente del posible costo económico de un conflicto en Taiwán. “Ha habido conversaciones en muchas capitales sobre cómo los países pueden contribuir a reforzar la disuasión” e imponer costos a China en caso de guerra, afirma.

Una preocupación más reciente para China es que Trump pueda obligar a algunos países a cambiar su postura sobre Taiwán. Panamá, por ejemplo, cambió su reconocimiento diplomático de Taiwán a China en 2017 y se adhirió al plan de infraestructuras La Franja y la Ruta de Xi ese mismo año. Pero el 6 de febrero, bajo la presión de Trump, Panamá se retiró de la Franja y la Ruta. También está llevando a cabo una auditoría de una empresa vinculada a China que controla puertos adyacentes al Canal de Panamá.

Por supuesto, Estados Unidos podría simplemente pasar por alto a la ONU si China atacara o bloqueara Taiwán. Las fuerzas estadounidenses podrían bloquear unilateralmente el transporte marítimo hacia y desde China. Pero Estados Unidos también necesitará acceso a bases, puertos y otras instalaciones en el sur global, especialmente en el Indo-Pacífico. Y si una gran mayoría de países considera ilegítima su respuesta, incluso algunos de sus aliados podrían vacilar. Ya ha sido bastante difícil para Occidente mantener la solidaridad internacional con Ucrania, cuya soberanía no se discutía antes de la invasión rusa. La batalla por el apoyo mundial a Taiwán será aún más dura. Y China ya está avanzando.