La Paz: Equipos de oncología valuados en Bs 42 millones se deterioran en el Hospital de Clínicas desde hace un año

Especialistas en uno de los cursos de capacitación para el uso del acelerador lineal. Foto: Sedes

El deterioro en el Hospital de Clínicas es tal, que los médicos deben tapar los sumideros con guantes de plástico para que el agua del alcantarillado no rebalse e inunde los consultorios. Las antiguas paredes de adobe solo simulan las rajaduras por la gran cantidad de yeso y pintura que se usó para parcharlas; el sistema eléctrico es tan antiguo que ya no se puede pensar en su refacción, sino en el cambio completo del cableado.

Pero la decadencia de la infraestructura es solo un síntoma de algo más grave, pues informes oficiales revelan que lo poco nuevo que hay en el Hospital de Clínicas también se va menoscabando. De acuerdo con el trabajo de fiscalización realizado por la asambleísta departamental de La Paz, Samanta Coronado, representante de Somos Pueblo, dos equipos para el tratamiento de pacientes con cáncer, valuados en 42 millones de bolivianos, están abandonados y se deterioran por la mala gestión de la Gobernación de La Paz.

Se trata de un acelerador lineal que fue adquirido en 2018, en la gestión de Félix Patzi, a un costo de 35 millones de bolivianos —que además demoró dos años en ser instalado— y un equipo de braquiterapia, por el cual se pagó, con el dinero de los contribuyentes, 7,1 millones de bolivianos.

Debido al mal estado del acelerador lineal y que no se contrata al personal capacitado para operar el equipo de braquiterapia, según el informe técnico de Omar Rodas, exdirector del Hospital de Clínicas, al menos 400 pacientes con cáncer de La Paz y otra cantidad de Beni, Pando, Potosí y Oruro dejaron de recibir tratamiento desde enero de 2024.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El grave daño a la salud de los pacientes se da debido a la falta de una correcta administración de recursos, que Coronado atribuye a los encargados del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y al gobernador de La Paz, Santos Quispe, de quien dependen las designaciones de los directores de esa instancia.

“Tenemos un equipo de braquiterapia, nuevo, que vale 7.199.999 bolivianos, pero que no se ha usado desde que fue entregado, en enero de 2024, porque en 12 meses los encargados no contrataron al personal técnico para que lo opere. Por otra parte, el acelerador lineal no funciona desde febrero del año pasado, por un desperfecto, y como ya concluyó el plazo de la garantía, se debe contratar servicios técnicos particulares, pero el ejecutivo de la Gobernación de La Paz no atiende a los varios informes y pedidos que ha realizado la Unidad de Radioterapia”, explicó a Visión 360 la asambleísta Coronado.

De acuerdo con la fiscalización realizada por la Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea Legislativa Departamental, debido a una serie de denuncias que se realizaron, sobre la calidad de la atención del personal hacia los pacientes, además de las falencias para su tratamiento, en el mes de septiembre se realizaron inspecciones y posteriormente se instalaron mesas técnicas.

En dichas inspecciones y durante las reuniones con el personal del Hospital de Clínicas, los asambleístas recogieron datos e identificaron decenas de observaciones, relacionadas con la mala atención del personal hacia los pacientes, la burocracia para programar una cita médica, la falta de un sistema para recopilar y manejar los datos de las personas que recurren al servicio, múltiples acefalías en los cargos de médicos especialistas y falta de medicamentos. En cuanto a la infraestructura, el recuento era lamentable, al punto que entre las conclusiones se reconoce que la edificación centenaria ya no puede ser refaccionada e incluso se debería pensar en la construcción de otro edificio.

Las conclusiones de todo ese proceso derivaron en un informe ante el pleno del Legislativo Departamental, instancia en la que se aprobó remitir una “minuta de comunicación” con 32 recomendaciones e instructivas que, según la norma, debieron cumplirse en un plazo no mayor a los 10 días.

El acelerador lineal entregado en la gestión del entonces gobernador de La Paz, Félix Patzi. Foto: Sedes

El punto 20 de dicha minuta recomienda al gobernador Quispe, mediante el director del Sedes La Paz, Juan Carlos Camacho Urbano, “considerar la necesidad de gestionar el mantenimiento de equipos médicos como el tomógrafo, el acelerador lineal, equipo de braquiterapia y el Ecocardiograma, equipos que requieren personal que opere dichos equipos, mantenimiento, reparación y vigencia de las garantías de los que habrían caducado, aspectos todos que, conforme el valor económico que requieren, puede tornarse en contra de la administración del Hospital de Clínicas y en su caso generar responsabilidad por la función pública en sus diferentes ámbitos”.

Contraparte

Coronado informó que el gobernador Quispe no respondió ni cumplió ninguna de las recomendaciones de la minuta que se le envió el 24 de diciembre, por lo que se convocó a una interpelación al director del Sedes, Juan Camacho. El 7 de febrero el funcionario se presentó ante la Comisión de Desarrollo Humano y señaló que el Gobernador no hizo caso a las instructivas, aduciendo que no se había cumplido con el procedimiento.

Entonces, los miembros de la comisión, con documentos en mano, explicaron a Camacho que se cumplió con todo el procedimiento y se le remarcó que por una falta de criterio habían transcurrido más de 45 días sin que se dé atención a las necesidades de los pacientes con cáncer.

Cuando fue retomado el tema, durante el informe oral, la comisión interrogó a Camacho sobre la falta de presupuesto para reparar el acelerador lineal y hacer que opere el equipo de braquiterapia, además de otros dos equipos. La respuesta del director del Sedes fue una enumeración de servicios y la sumatoria de diferentes presupuestos, pero sin precisar cuál de estos era para el mantenimiento técnico y, lo más importante, por qué no se había dado una solución al tema.

Coronado le indicó que, de acuerdo con el presupuesto que maneja el mismo Sedes, cada año se destinan cuatro millones de bolivianos para el mantenimiento y reparación de la infraestructura y todos los equipos del Hospital de Clínicas, pero que solo la reparación y mantenimiento del acelerador lineal representaba un costo de 3,7 millones de bolivianos.

En ese sentido, se recomendó incrementar la cantidad destinada a ese rubro, la que no fue atendida.

Inicialmente, Camacho se limitó a asentir y la única respuesta que dio fue: “El mantenimiento es bastante elevado, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de hacer un convenio con la CAF (Corporación Andina de Fomento) y tratar de ofertar los servicios y así generar recursos propios”.

Braquiterapia

De acuerdo con los documentos oficiales del Sedes y la Gobernación de La Paz, el acelerador lineal fue adquirido en la gestión de Félix Patzi, en 2018, pero debido a que no se contaba con un ambiente adecuado, la falta de personal calificado, los conflictos sociales en 2019 y las restricciones por la pandemia del Covid-19, en 2020, este empezó a funcionar en febrero de 2021 y dejó de funcionar por una falla técnica el 4 de febrero de 2024.

Por la demora en la implementación de dicho equipo, el gobernador Quispe presentó una denuncia penal contra Patzi, argumentando un daño económico y también a la salud de la población paceña. Sin embargo, en su gestión se tiene similar problema con la implementación del equipo de braquiterapia.

El acta de recepción definitiva del equipo es del 19 de enero de 2024, pero a un año y un mes de su entrega, el equipo no fue puesto en funcionamiento, debido a que el Sedes y la Gobernación no contrataron al personal especializado. En este caso, debido a que no se registraron conflictos políticos de magnitud y menos una pandemia, el motivo es netamente administrativo y no se tiene una respuesta al respecto.

Datos de los equipos y estadística

Garantía. Según el contrato de adquisición, la garantía del equipo de braquiterapia, entregado a la Gobernación de La Paz el 19 de enero de 2024, y que hasta la fecha no se usó porque no se contrató al técnico que la opere, es de 25 meses, lo que quiere decir que ya se perdió el 55% de dicha garantía.

Atenciones. De acuerdo a los informes internos del Hospital de Clínicas, se estima que 7.172 pacientes con cáncer se beneficiaron con sesiones en el acelerador lineal.

Historia. El Hospital de Clínicas fue el primero del sistema público en dar tratamiento con un acelerador lineal mediante el SUS.

Alerta. El 6 de junio de 2023, desde el Hospital de Clínicas, advirtió al director del Sedes, Prisley Riveros, que la garantía del acelerador lineal se vencía y que estaba en riesgo su funcionamiento en 2024.

En 2020, pacientes con cáncer protestaron por la falta de atención.

Las 32 instructivas

La minuta de comunicación que se envió al gobernador de La Paz, Santos Quispe, desde la Asamblea Legislativa Departamental, menciona que la autoridad departamental, mediante el director técnico del Servicio Departamental de Salud Sedes, debe realizar las siguientes mejoras y gestiones para que el Hospital de Clínicas funcione mejor:

1 Capacitar al personal dependiente de la Unidad de Estadística, de la cual dependen las ventanillas de atención a pacientes, para mejorar la calidad y calidez, considerando en esa labor la diversidad de pacientes, usos y costumbres, idioma, edad y padecimientos.

2 Rotación del personal a fin de evitar un eventual desgaste físico, emocional que incida o repercuta en una mala atención a los pacientes.

3 Coordinación entre todas las especialidades con el área de Estadísticas, para regular la cantidad de fichas que se reparten.

4 Mejorar el procedimiento de atención a pacientes, en las áreas de consultorios y administrativa.

5 Habilitar más ventanillas de atención e informaciones.

6 Capacitación al personal de Estadística para que brinde una atención más gentil, que erradique los malos tratos al momento de dar información al público.

7 Mejorar la información que se brinda a los pacientes en la Unidad de Estadística y Ventanillas de Atención al paciente, para evitar aglomeraciones y filas.

8 Incorporar un buzón de reclamos y sugerencia en el Hospital de Clínicas.

9 Instalar paneles informativos para socializar los requisitos para la atención médica.

10 Uniformar criterios administrativos de todos centros médicos sobre las transferencias, aspecto que incide en el hacinamiento del Hospital de Clínicas.

11 Incorporar seguridad física en la puerta del Hospital de Clínicas, que también ayude en el cuidado de pacientes de psiquiatría.

12 Instruir la creación de un sistema de adscripciones unificado.

13 Generar espacios de coordinación con las enfermeras y médicos de recintos hospitalarios de 1er y 2do nivel, para evitar las transferencias innecesarias y el hacinamiento hospitalario.

14 Sustituir o proveer computadores e impresoras a la Unidad de Estadística.

15 Habilitación de un servidor común para centralizar datos de los pacientes a ser atendidos.

16 Mejorar la participación de personal de Recursos Humanos del Hospital de Clínicas en ventanillas de atención a los pacientes, así como en la Unidad de Admisión.

17 Evitar el hacinamiento de pacientes en la ventanilla de ingreso, para evitar posibles contagios.

18 Asignar presupuesto para mobiliario, camas, implementos, insumos, instrumentos y equipos médicos.

19 Evaluar el retiro o sustitución de equipos médicos que cumplieron su vida útil, para prevenir daños al paciente.

20 Gestionar el mantenimiento técnico de equipos como el Tomógrafo, el Acelerador Lineal, equipo de braquiterapia y de Ecocardiograma, que requieren personal técnico que los opere.

21 Priorizar las compras menores que resultan una alternativa a las licitaciones conforme establece el contenido del Decreto Supremo Nº 0181.

22 Priorizar la contratación para cubrir las diferentes acefalías descritas en el informe.

23 Gestionar acercamiento y convenios con el nivel central del Estado a fin de garantizar la provisión y adquisición de medicamentos.

24 Realizar una representación ante el Ministerio de Salud, para evitar el desabastecimiento de medicamentos.

25 Atender los requerimientos de la Unidad de Emergencias, para una atención más eficiente.

26 Gestionar ante el Estado, el Seguro Universal Social y el Ministerio de Salud, la contratación y continuidad del personal médico.

27 Evaluar la posibilidad de ampliar la capacidad operativa, de personal administrativo y especialistas en emergencias, además de ampliar la cantidad de camas, para evitar atenciones médicas en sillas, suelo o pacientes erguidos.

28 Reparar baños y techos deteriorados para evitar eventuales contagios o enfermedades.

29 Cambio del cableado y sistemas eléctricos y ductos de agua, superando las limitaciones económicas.

30 Evaluar la construcción de un nuevo Hospital de Clínicas, ante el deterioro de la edificación de 105 años.

31 Que el Sedes atienda los varios requerimientos realizados por las diferentes unidades.

32 Enviar una solicitud a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) la generación de un Estudio y eventual construcción de un nuevo Nosocomio.