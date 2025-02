La representante por Carolina del Sur acusó a su ex prometido de abuso sexual en un discurso ante el Congreso

Nancy Mace también declaró contra el fiscal general de su estado y lo denunció por retrasar la investigación, tanto contra su antigua pareja como contra otros acusados por el mismo delito

Fuente: infobae.com

La legisladora Nancy Mace de Carolina del Sur utilizó el lunes un discurso de casi una hora en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para acusar a su ex prometido de abusar físicamente de ella, grabar actos sexuales con ella y otras personas sin su consentimiento y conspirar con socios comerciales en actos de violación y conducta sexual inapropiada.

Mace dijo que estaba hablando porque el fiscal principal de su estado natal no tomó medidas incluso después de que ella alertó a los investigadores. Es probable que ese mismo fiscal sea el oponente de Mace si se postula para gobernadora de Carolina del Sur en 2026, lo cual está considerando.

Mace dijo que iba a “arrasar” y detalló cómo, en noviembre de 2023, “descubrí accidentalmente algunos de los crímenes más atroces contra las mujeres imaginables. Estamos hablando de violaciones, fotos no consentidas, videos no consentidos de mujeres y niñas menores de edad, y la explotación premeditada y calculada de mujeres y niñas en mi distrito”.

Mace mencionó a cuatro hombres involucrados, incluido el empresario del área de Charleston, Patrick Bryant, quien fue su prometido hasta 2023 y fue puerta por puerta a apoyarla durante su campaña de reelección de 2022.

La AP no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Mace. Bryant le dijo a la AP: “Niego categóricamente estas acusaciones. Tomo este asunto en serio y cooperaré plenamente con cualquier proceso legal necesario para limpiar mi nombre”.

Mace acusó al fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, de retrasar cualquier investigación sobre Bryant y los otros hombres después de que ella llevó las fotos y el video a las autoridades estatales.

La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia) habla con la representante estadounidense Nancy Mace (republicana por Carolina del Sur) durante el primer día del 119.º Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, Estados Unidos, el 3 de enero de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

“¿El fiscal general de Carolina del Sur hizo que alguno de estos depredadores fuera acusado después de haber recibido pruebas claras y contundentes, incluidos videos, fotos y testigos?”, preguntó Mace, señalando que su oficina había establecido una línea de denuncia para cualquier persona que tuviera información sobre las acusaciones.

En una declaración posterior al discurso de Mace, la oficina de Wilson calificó sus comentarios sobre la conducta del fiscal como “categóricamente falsos” y dijo que la oficina “no ha recibido ningún informe ni solicitud de asistencia de ninguna agencia policial o de procesamiento con respecto a estos asuntos”.

Mace, exmiembro de la Cámara de Representantes del estado de Carolina del Sur, fue la primera mujer en graduarse de The Citadel, la escuela militar del estado, donde su padre se desempeñó como comandante de cadetes. Tras ocupar un breve cargo en la Cámara de Representantes del estado, en 2020 se convirtió en la primera mujer republicana elegida para representar a Carolina del Sur en el Congreso, dando vuelta el primer distrito después de un solo mandato con un representante demócrata.

Su decisión de ventilar las acusaciones en un discurso ante el pleno de la Cámara fue inusual. En un comunicado, Mace destacó que las declaraciones de los miembros en el pleno de la Cámara “son actos legislativos por excelencia” y, por lo tanto, están protegidas por la cláusula de “discurso o debate”, que generalmente protege a los legisladores de ser demandados por lo que dicen.

“Esta no es una historia sobre exnovias amargadas o videos de sexo consensual; hay muchos de esos. No me importa lo que dos adultos consientan en hacer”, dijo Mace. Mencionó una docena de proyectos de ley en los que había trabajado en la Cámara, sobre temas que iban desde detener el voyeurismo hasta prohibir a las mujeres transgénero usar los baños para mujeres en el Capitolio de Estados Unidos o en los edificios de oficinas de la Cámara de Representantes.

En 2019, Mace habló públicamente por primera vez sobre una agresión sexual que, según ella, había ocurrido más de dos décadas antes, y se dirigió a sus colegas legislativos de Carolina del Sur para abogar por agregar una excepción de violación e incesto a la prohibición de la Cámara de Representantes estatal sobre todos los abortos después de la detección de un latido fetal.

La representante estadounidense Nancy Mace (republicana de Carolina del Sur) habla con los medios durante un receso mientras Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, asiste a una declaración a puertas cerradas con miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes liderado por los republicanos que lleva a cabo una investigación de juicio político contra el presidente, en el edificio de oficinas de la Cámara de Representantes O’Neill en Washington, EE. UU., el 28 de febrero de 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein

El lunes, Mace dijo que en la galería de la Cámara de Representantes se encontraban acompañadas por varias mujeres que, según ella, habían sido víctimas de Bryant y los otros hombres. Entre los legisladores republicanos que se sentaron detrás de Mace durante su discurso para mostrar su apoyo se encontraban las representantes Lauren Boebert, republicana de Colorado, y Anna Paulina Luna, republicana de Florida.

“Nancy Mace es nuestra amiga y queríamos apoyarla y darle el aliento que necesitaba para difundir ese mensaje”, dijo Boebert.

Mace, de 47 años, ganó un tercer mandato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre y ha dicho que está “considerando seriamente” postularse para gobernadora de Carolina del Sur en 2026. Si se presenta a esa carrera, probablemente se enfrentará a Wilson, en su cuarto mandato y también hijo del representante Joe Wilson, en las primarias republicanas.

Mace ha apoyado en gran medida al presidente Donald Trump, trabajando para su campaña de 2016, pero lo criticó después de la violencia del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, crítica que impulsó a Trump a respaldar a una rival del Partido Republicano en su campaña de 2022. Mace derrotó a esa oponente, ganó la reelección y recibió el apoyo de Trump en su campaña de 2024.

Mace se negó a hacer más comentarios a los periodistas en el Capitolio después del discurso. Cuando se le preguntó cómo se sentía ahora, dijo: “Estoy en paz”.