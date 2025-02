“La sigla del MAS no tiene dueño”: Diputada Choque asegura que serán las organizaciones las que definan el candidato

Según la diputada arcista, la militancia deberá evaluar si pueden confiar o no en Andrónico para ir a la cabeza del Instrumento Político del MAS IPSP.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

La diputada arcista Deisy Choque, cuestionó a los partidarios evistas quienes atacan al presidente Luis Arce por ‘adueñarse de la sigla del MAS’ y asegura el instrumento político del MAS no tiene dueño por que pertenecen a las organizaciones sociales.

“En ningún momento se ha hablado de quien es dueño, eso está bien para los partidos políticos tradicionales (…) el instrumento político del MAS IPSP es de las organizaciones y se manejará bajo una estructura orgánica. No existen decisiones personales”, afirma la diputada arcista.

Choque asegura que serán las organizaciones sociales quienes decidan los nombres de los posibles candidatos.

“Si Andrónico va o no va, será fruto de las decisiones de las organizaciones que analizarán si se puede confiar o no en él (…) Yo como autoridad no estoy en condiciones en decidir quien va, es nuestra militancia quien decidirá quien va a ir a la cabeza, si es un hombre y mujer como lo establece la Constitución”, señaló Deisy Choque, quien recalcó que se respetará las decisiones tomadas por los militantes.

La diputada resaltó la gestión del presidente Luis Arce, pues a pesar de todas las trabas pudo sacar a flote al país y cuestionó que existan personas que puedan apoyar a Evo Morales para ser candidato debido a todos los problemas legales por los que atraviesa.