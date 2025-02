La UE busca una silla en la mesa de negociación de paz para Ucrania entre Rusia y EEUU para garantizar la seguridad de Europa

Tras la llamada que Trump hizo a su homólogo ruso la semana pasada para discutir el fin de la guerra, ambos países se reúnen este martes con el objetivo de intentar hacerlo realidad

El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladímir Putin anunció una “operación militar especial” en el país vecino, Ucrania. Poco después, el ejército ruso cruzó la frontera desde varios frentes y atacó ciudades clave, tratando de avanzar rápidamente hacia la capital, Kiev, dando paso a una guerra que dura ya tres años. Ahora, la Casa Blanca, liderada por Donald Trump, se reúne con el Kremlin en Arabia Saudí para intentar llegar a un acuerdo de paz. Al encuentro asistirán Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Serguéi Lavrov, ministro de exteriores ruso.

Después de que el pasado miércoles, Trump llamara a su homólogo ruso para hablar sobre el fin del conflicto bélico, este martes se reúnen ambos países para intentar hacerlo realidad. En la mesa de negociación no han sido invitadas ni la Unión Europea ni Ucrania, ni se las espera. Y, bajo estas condiciones, Ucrania no va a aceptar ningún tratado al que se llegue sin estar presente.

Ya lo avisó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al conocer que Estados Unidos y Rusia habían mantenido conversaciones sobre el conflicto, y recalcó que “cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tiene validez, y no podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”.

Zelenski, que está actualmente de visita oficial en Emiratos Árabes Unidos y estará este martes en Turquía para visitar al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, tiene previsto trasladarse a Arabia Saudí un día después de la reunión. Aun así, ha señalado que su desplazamiento no guarda relación con las negociaciones. Sin embargo, sí ha admitido que intentará abordar con el monarca saudí, Salmán bin Abdulaziz, los asuntos tratados entre Rusia y Estados Unidos.

Rusia no quiere a Europa en el acuerdo

A pesar de que Europa está convencida que su papel, y el de Ucrania, en la negociación es necesario y vital, Rusia no comparte esta opinión. Antes de viajar a Arabia Saudí, el ministro ruso Serguéi Lavrov ofreció una rueda de prensa en Moscú, en la que fue tajante con el papel de Europa en las negociaciones.

“No sé por qué deberían estar en la mesa de negociaciones. Si van a insinuar algunas ideas astutas sobre la congelación del conflicto, mientras ellos mismos, por su costumbre, carácter y hábitos, tienen en mente continuar con la guerra, ¿para qué invitarlos allí?”, declaró Lavrov, dejando claro que Europa no tiene cabida en las posibles negociaciones para el fin del conflicto.

Europa toma la iniciativa y se reúne en París

Ante el repentino encuentro, Europa ha movido ficha. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó este lunes a los líderes europeos para una reunión informal en París. Esta cumbre, a la que han asistido 11 líderes europeos y representantes de la OTAN y del Consejo Europeo, ha tenido como ejes centrales el envío de armamento a Kiev, la posibilidad de desplegar fuerzas europeas para garantizar estabilidad en el escenario posterior al conflicto bajo una “coalición de voluntarios”, y la elaboración de una estrategia para alcanzar la paz en Ucrania.

Antes de que diera comienzo la Cumbre, Macron ha hablado por teléfono con Donald Trump. La conversación, que ha durado unos 30 minutos, ha servido para, según la Casa Blanca, acercar posturas sobre un acuerdo de paz.

Tras la reunión, y aunque Ucrania no ha estado presente en París, al igual que no lo va a estar hoy en Arabia Saudí, el mensaje que han lanzado ha sido unánime. Todos los líderes europeos han dado voz a Kiev y han pedido que Europa y Ucrania deben tener un asiento en la mesa de negociación. Sin embargo, en cuanto al resto de temas que se han tratado, no han llegado a ninguna postura en común.

El presidente francés continuará con las conversaciones “en los próximos días”

Horas después de finalizar la cumbre, Macron ha dejado un mensaje en X, en el que ha informado que ha hablado tanto con el presidente Trump como con Zelenski sobre el encuentro de mañana y el fin de la guerra.

“Queremos una paz sólida y duradera en Ucrania. Para lograrla, Rusia debe cesar su agresión y esto debe ir acompañado de garantías de seguridad sólidas y creíbles para los ucranianos”, ha escrito, sosteniendo que la clave está en la alianza y el trabajo conjunto de europeos, estadounidenses y ucranianos.

Asimismo, ha explicado que “los europeos quieren acelerar la aplicación de su propia agenda de soberanía, seguridad y competitividad”. “Decisiones, acciones, coherencia. Y rápido”, ha sentenciado el presidente francés, prometiendo que continuará con las conversaciones “en los próximos días”.

Pedro Sánchez: “Somos europeístas por convicción”

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que también ha acudido a París, se inclina porque el alto el fuego debe conseguirse “con una participación de una Unión Europea más fuerte”, asegurando que “somos europeístas por convicción, porque creemos que la UE es el mayor logro de la historia de la humanidad”.

“Hablar de paz en Ucrania también es hablar de la paz europea”, ha confirmado el mandatario español a la salida del Elíseo. Además, ha añadido que “se abre la oportunidad de paz y la tenemos que aprovechar para que se refuerce el proyecto europeo, y con ello el orden multilateral, y que el mundo vea que se puede asegurar la seguridad”.