La UE respalda la negativa de Zelenski a celebrar elecciones

Fuente: https://actualidad.rt.com

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó el lunes que el bloque apoya la negativa de Vladímir Zelenski a celebrar elecciones en Ucrania.

«Zelenski es un líder electo, elegido en elecciones libres y justas. Y, por supuesto, durante la guerra no se pueden celebrar elecciones«, explicó la diplomática a los periodistas en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE. «¿Y por qué? Porque en las elecciones siempre se pelean entre sí«, agregó. Kallas dijo que, en su opinión, Ucrania se encuentra en «una situación en la que realmente tiene al enemigo externo en el que tiene que enfocar su fuerza».

La jefa de la diplomacia europea también comentó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró anteriormente que el líder del régimen de Kiev es un «dictador sin elecciones» que solo quiere seguir recibiendo dinero y puede quedarse sin país. «Por supuesto no podemos hablar por el presidente Trump y estas declaraciones son bastante interesantes. Me refiero a ‘dictador’. En primer lugar, cuando me enteré de esto, entonces yo estaba segura de que está cometiendo un error», dijo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Si nos fijamos en los mensajes procedentes de los EE.UU., entonces está claro que la narrativa rusa está allí muy fuertemente representada«, agregó. En este sentido, indicó que la UE «tiene que apoyar a Ucrania ahora más que nunca».

Anteriormente, la política europea había anunciado un viaje a EE.UU. el 25 de febrero para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio y otros políticos estadounidenses. Según declaró la diplomática a los periodistas, los acuerdos entre Washington y Moscú no funcionarán a menos que cuenten con el apoyo de la UE y Ucrania. «Necesitamos que nos tengan en cuenta«, insistió.