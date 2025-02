Ladrones llegaron en micro para luego cometer el atraco a una joyería en Santa Cruz, según testigos

Dos sujetos armados se llevaron al menos 500 anillos de oro de una joyería en el centro de la ciudad luego de amenazar a los dueños con un arma de fuego

Iván Najaya

[Foto: UNITEL] / Atraco a joyería Fuente: UNITEL

Dos antisociales armados llegaron a la zona del mercado Los Pozos, centro de la ciudad de Santa Cruz, donde cometieron un atraco en una joyería y se llevaron gran cantidad de joyas, tras amenazar a los propietarios. eju.tv





De acuerdo al relato de una de las dueñas del negocio, los dos sujetos llegaron al lugar a bordo de un micro del transporte público para luego cometer el hecho delictivo.

“Tras que se bajaron del micro directo a quebrar el vidrio; subieron ahí en la terminal dos muchachos eran, estaban armados, si por eso nosotros que veníamos en el micro nos asustamos”, contó a UNITEL Elena Tarqui, copropietaria de la joyería.

El atraco sucedió a plena luz el día y con varios testigos, donde los dos delincuentes se llevaron cerca de 500 anillos de oro, valuados en al menos en medio millón de bolivianos.







Los antisociales que utilizaron gorra y barbijos para no ser identificados, quedaron captados por cámara de seguridad en el momento del atraco.

“De aquí afuera rompieron con su mano (el vidrio), de ahí sacaron las joyas, le han metido la mano por ahí. A pie corrieron, son dos”, reveló Julio Moreno, dueña del negocio.

Una de las propietarias de la joyería salvó su vida de milagro, ya que el disparo de arma de fuego rozó su cabeza y terminó alojado en la pierna de su hijo, quien se encontraba al interior del negocio.

“A mi esposo le apuntaron, a mí también me apuntaron, ‘señora no te muevas ahí nomás, ahí nomás quietito’, me dijo. Entonces mi hijo parecía que quería alzarse algo, por eso le dispararon. Tiene 15 años, le dispararon en la pierna”, manifestó.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se constituyeron hasta el lugar para realizar las indagaciones y trasladar a las víctimas hasta sus dependencias, con el fin de que puedan prestar su declaración informativa.

Fuente: UNITEL