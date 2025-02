Las líderes arcistas pugnan por ser parte del binomio; la dupla se define el 11 de abril

Dos líderes mujeres del arcismo quieren ser candidatas a la Vicepresidencia. Angélica Ponce y Deysi Choque se ven como acompañantes de Luis Arce. El jefe de Estado es el favorito del Pacto de Unidad. El binomio del MAS se elige el 11 de abril.

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

Dos mujeres líderes del arcismo quieren ser candidatas a la Vicepresidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Angélica Ponce y Deysi Choque expresaron su intención de acompañar al presidenciable del oficialismo, postulación que la encabeza Luis Arce. El MAS elegirá su binomio el 11 de abril en un ampliado ordinario.

Angélica Ponce, que es la directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y que fue dirigente de las mujeres interculturales, agradeció a las organizaciones sociales que la postulan como candidata del MAS a la Vicepresidencia y aseguró que encararía este reto político.

“Estoy muy agradecida por ese apoyo y por esa propuesta, y si así el pueblo lo quiere lo voy a hacer, no me voy a correr, soy una mujer con los ovarios bien puestos y me gustaría servir a mi pueblo. Sabemos que cuando hay crisis económica en la familia boliviana la que cuida la economía es la mujer”, afirmó ayer Ponce a los periodistas en La Paz.

El vicepresidente David Choquehuanca, en el ampliado del MAS que se desarrolló el pasado viernes en El Alto, prácticamente se bajó de la carrera electoral y sugirió que una mujer sea parte del binomio del partido oficialista.

“Despatriarcalizar es tomar conciencia de que el universo, la Pachamama, la Madre Tierra, nos ha declarado iguales a hombres y mujeres; por eso hermanos, tenemos que discutir si el candidato a presidente es un hombre, (sea) una mujer la que acompañe para profundizar nuestro proceso de descolonización, tenemos que pensar, tal vez debería ser una hermana para garantizar el chacha-warmi”, dijo Choquehuanca.

En la línea de Ponce, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, también dijo que le gustaría ser candidata a la Vicepresidencia por el MAS y que el presidenciable sería Luis Arce, porque tiene apoyo -dijo- de varias departamentales del MAS.

“Yo sueño con que no solo Angélica Ponce o Deysi Choque sean candidatas, sino que haya mil mujeres vicepresidenciables y de que de todas ellas se pueda elegir una (…) ¿A quién no le interesaría estar en el binomio? Todo el mundo sueña con escalar, ustedes como comunicadores apuntan a ser los mejores, en política apuntamos a llegar lejos. No estamos para mentirle a la población, pero las que deciden son nuestras organizaciones sociales”, afirmó Choque en el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.

Binomio del MAS

El binomio del MAS se elegirá el 11 de abril en un ampliado ordinario. Esa fue la principal conclusión a la que se llegó en el encuentro oficialista desarrollado el viernes en la ciudad de El Alto, donde asistieron el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca y varios ministros.

El actual mandatario es el favorito para el Pacto de Unidad, pero existen otros precandidatos que quieren postularse. Choquehuanca se bajó de la carrera y pide que una mujer sea parte del binomio.

“El mes de abril se convocará a un ampliado ordinario, para el 11 de abril, para elegir el candidato a presidente y vicepresidente, ahí el binomio se proclamará la misma fecha, tomando en cuenta los parámetros del calendario electoral”, informó ayer el secretario de Relaciones Internacionales del MAS, Fidel Surco.

En la misma línea, el vocero del Pacto de Unidad, Vidal Gómez, anunció que en “30 o 40 días” se conocerá al binomio del MAS rumbo a las elecciones generales programadas para el 17 de agosto y dijo que Luis Arce encabeza la lista de precandidatos.

“Tenemos que trabajar en consenso, orgánicamente. Hemos visto en muchos departamentos que han proclamado la precandidatura, pero de acá a 30 y 40 días vamos a elegir ya el candidato oficial del binomio presidente-vicepresidente, rumbo al Bicentenario”, indicó Gómez.

El dirigente señaló que el presidente Arce es el precandidato que goza del apoyo de varias departamentales del MAS, por el “trabajo que desarrolla en el proceso de industrialización y por sacar adelante el país pese a las adversidades”.

“Por supuesto, el hermano Luis Arce cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, de la militancia, del pueblo boliviano, después de un ataque arduo de la nueva derecha, del bloqueo económico. Luis Arce ha logrado más de 157 plantas industriales, más de cinco pozos de perforación que van a dar resultados económicos al país favorables, como también la industrialización del litio”, expresó Gómez.

El vicepresidente David Choquehuanca afirmó que el binomio electoral del MAS debe estar compuesto por un hombre y una mujer.

