Las reacciones de Donald Trump y Volodimir Zelensky tras una tensa reunión en la Casa Blanca: “No hicimos nada malo”

“Quiero un alto el fuego ahora”, expresó Trump, quien añadió que la guerra debería terminar “inmediatamente”. El presidente estadounidense insistió en que Zelensky tiene objetivos diferentes a los de Washington, acusándolo de querer “seguir y luchar” en lugar de buscar una solución pacífica.

Trump también indicó que el presidente ruso Vladímir Putin, con quien afirmó haber mantenido conversaciones “en numerosas ocasiones”, comparte su deseo de poner fin a la guerra. En este sentido, el mandatario estadounidense sugirió que si Zelensky desea reunirse nuevamente con él, debe centrarse exclusivamente en la paz y evitar las críticas hacia Putin. “Tiene que decir ‘quiero lograr la paz’”, enfatizó Trump. “No tiene que estar ahí parado diciendo ‘Putin esto, Putin lo otro’; todo cosas negativas”, añadió, señalando que la prolongación del conflicto está causando muertes en Ucrania.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará”, sentenció.

Por su parte, en una entrevista concedida a Fox News, Zelensky señaló que “es importante ser muy abiertos y muy honestos” y, al ser cuestionado sobre si consideraba que el incidente perjudicaba o ayudaba a su país, respondió: “Esto no es bueno para ninguna de las dos partes”. Sin embargo, el mandatario ucraniano destacó que “no puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia”, agregando que “no quiero que nos maten por ello”, en un claro recordatorio de la actual situación bélica con el país vecino. Afirmó además que, pese al conflicto con Rusia, “es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos”.

Zelensky también lamentó que la discusión con Trump y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tuviera lugar en presencia de cámaras de televisión. “Creo que, quizás, a veces, hay algunas cosas que debemos discutir lejos de los medios, con todo el respeto a la democracia y a una prensa libre”, expresó el presidente ucraniano.

En su entrevista, Zelensky no dejó de agradecer al pueblo de Estados Unidos, al Congreso y al Gobierno por el apoyo brindado durante los tres años del conflicto. Por último, Zelensky subrayó que no tiene intención de dimitir. “No pienso renunciar”, resaltó el presidente ucraniano, reafirmando su postura frente a la guerra y las relaciones internacionales en curso, y asegurando que “por supuesto” que la relación con Estados Unidos se puede reconstruir.

“Estamos en esta guerra, en esta batalla por nuestras vidas, por lo que creo que tenemos que estar en el mismo lado y espero que el presidente (Trump) esté de nuestro lado junto con nosotros ya que es muy importante para detener a Putin”, concluyó.

El tenso encuentro en la Casa Blanca se produjo después de que Trump expresara que Ucrania deberá hacer “concesiones” en cualquier acuerdo de tregua con Rusia, que ha ocupado diversas zonas del territorio ucraniano, provocando la destrucción de ciudades y pueblos.

Trump sube al helicóptero oficial tras dialogar con la prensa (REUTERS/Nathan Howard) Trump sube al helicóptero oficial tras dialogar con la prensa (REUTERS/Nathan Howard)

Por su parte, Zelensky rechazó cualquier acuerdo con Putin, refiriéndose al presidente ruso como un “asesino” y asegurando que no debe haber “ningún compromiso con un asesino en nuestro territorio”. La reunión se tornó más tensa cuando el vicepresidente JD Vance criticó abiertamente al líder ucraniano, llamándolo “irrespetuoso” en presencia de los medios internacionales.

El sorprendente giro de los acontecimientos podría agitar los asuntos en Europa y en todo el mundo. Durante su visita a Trump, se esperaba que Zelensky firmara el acuerdo que permita a Estados Unidos un mayor acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania y celebraran una conferencia de prensa conjunta, pero ese plan se desechó tras el acalorado enfrentamiento entre los líderes ante los medios de comunicación.

No está claro lo que la ruptura podría significar para el acuerdo que Trump insistió en que era esencial para devolver a EEUU los más de 180.000 millones de dólares en ayuda estadounidense enviados a Kiev desde el comienzo de la guerra. Y queda por ver qué quiere Trump que haga Zelensky, si es que quiere hacer algo, para volver a encarrilar el acuerdo.

El líder ucraniano abandonó la Casa Blanca poco después de que Trump le gritara, mostrando un abierto desdén. Platos de ensalada sin tocar y otros artículos del almuerzo estaban siendo empaquetados fuera de la sala del Gabinete, donde se suponía que iba a tener lugar el almuerzo entre Trump y Zelensky y sus delegaciones.

La Casa Blanca dijo que la delegación ucraniana fue instada a marcharse.

“Usted está jugando con la Tercera Guerra Mundial, y lo que está haciendo es una falta de respeto al país, a este país que le ha apoyado mucho más de lo que mucha gente dice que debería”, dijo Trump a Zelensky.

(Con información de EFE y AFP)