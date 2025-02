«Los grupos armados en Haití están infligiendo horrores inimaginables en los niños»

Las familias, los niños que no pueden salir de esas áreas a pesar de que cientos de miles de personas están desplazadas, están atrapadas y están básicamente fuera del alcance de cualquier tipo de ley. Creo que hay un completo y absoluto sentido de impunidad.

Fueron llevadas a un almacén. A Rosaline le llevó mucho tiempo relatar su historia. Nosotros le decíamos que no tenía que contarla, pero ella quería hacerlo.

Fue brutalmente golpeada, muchos meses después todavía tiene las cicatrices. Y luego la drogaron y no está segura exactamente del período de tiempo hasta que finalmente la liberaron, pero ella cree que fue alrededor de un mes. En esas cuatro semanas esta chica de 16 años fue violada innumerables veces.

El grupo armado quiso pedir un rescate, porque los secuestros son otras de las violaciones frecuentes de los derechos de la población civil. Pero cuando se dieron cuenta de que la familia no tenía dinero la liberaron.

Ahora, de alguna manera, gracias al inmenso apoyo de haitianos y trabajadores sociales, etc., Roseline está tratando de reconstruir su vida.

Y uno no puede dejar de pensar que mientras hablamos tú y yo ahora, otras menores están atrapadas en esa misma situación.

Muchos de ellos son secuestrados por la fuerza, simplemente no tienen otra opción. También hay un alto grado de manipulación ante la absoluta falta de oportunidades.

Entonces, si estás en un área controlada por una banda armada y no tienes absolutamente nada y ves a otros niños que tienen algún tipo de estatus, existe ese tipo de manipulación.

Y debido a que en estas áreas las escuelas y los negocios cerraron, todas estas cosas no hacen más que alimentar un nivel creciente de pobreza. Los niños son básicamente reclutados en grupos que al mismo tiempo están alimentando su propio nivel de sufrimiento.

Creo que no se ha visto en la historia moderna que tantos niños formen parte de grupos armados, o ese nivel de violencia sexual, de impunidad.

La policía y las fuerzas armadas intentan entrar en áreas controladas por bandas armadas, pero no pueden mantener el control y por eso muchas personas buscan irse.

Muchos menores simplemente fueron arrastrados en una redada. Pueden ser parte de un grupo armado o no. Sin embargo, si son parte de un grupo armado por todas las razones que he mencionado, aun así deben ser considerados niños según la ley.

Existe un gran problema: muchos menores encarcelados no han visto a un juez. Los tribunales están inundados. Ahora los niños están en cárceles para adultos, porque ha habido prisiones que han sido invadidas por grupos armados.

Conocí a un chico de 16 años que estaba en la cárcel con su hermano de 14. Llevan allí unos 12 meses y aún no han comparecido ante un juez.

Obviamente no está del todo claro qué impacto tendrán las órdenes ejecutivas [de Trump], pero dada la fragilidad de la situación de los niños en Haití habrá un impacto negativo si esa enorme variedad de programas para niños y familias no pueden continuar o no amplían su escala. Y ese impacto negativo afectará a los más vulnerables.