Los misteriosos vuelos de uno de los creadores de $LIBRA y la fiesta electrónica VIP con un invitado estrella

Hayden Davis estuvo cuatro veces en Argentina. En algunos de esos viajes utilizó un avión privado para trasladarse por el interior del país en búsqueda de negocios. También viajó dos veces a Paraguay

Fuente: infobae.com

Hayden Davis, uno de los cerebros detrás de la criptomoneda $LIBRA, utilizaba cada uno de sus viajes a la Argentina para emprender nuevos negocios. En noviembre del año pasado, según pudo saber Infobae, viajó en un avión privado a las provincias de Neuquén y Salta. También se dirigió a Asunción (Paraguay). Lo acompañaron un asesor español, que hace las veces de traductor, y un familiar cercano que tiene vínculo directo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, invirtió millones en una fiesta electrónica privada, con un rapero estadounidense que estaba de paso por Buenos Aires.

Desde la asunción de Javier Milei, Davis estuvo cuatro veces en el país. En dos de esos viajes, pasó por la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli, fundador de N&W Professional Traders. Según publicó el diario La Nación, ambos entraron a los despachos oficiales el 16 de julio y el 21 de noviembre.

Antes de esa visita a la Rosada, el emprendedor hizo una gira de negocios por el interior del país a bordo de un Hawker 800XP, matrícula LV-BBG, propiedad de la empresa “Cerámica Alberdi”. El 14 de noviembre, de acuerdos a los registros aeronáuticos a los que accedió este medio, viajó a la provincia de Neuquén. “Estaba tratando de vender un negocio en el rubro del petróleo”, contó una fuente que conoce el detalle de esos viajes.

Dos días después, el 16 de noviembre, a bordo de la misma aeronave, Harris viajó a la provincia de Salta. Al día siguiente aterrizó en el aeropuerto de Asunción. ¿Con quién se reunió? Todavía es un misterio.

A su regreso a Buenos Aires, Davis estuvo en la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli. Fue el 21 de noviembre, entre las 14:30 y las 15:17.

Después de esa mini gira, el trader estadounidense se dirigió al Sur, el 24 de noviembre, siempre a bordo del mismo avión privado, acompañado de un asesor español y de su tío Glen, que tiene llegada directa a Donald Trump, como contó ayer Infobae.

Hayden Mark Davis y Javier Milei

En Paraguay, Davis estuvo dos veces. De acuerdo a los registros migratorios, también visitó ese país entre el 19 y el 22 de julio. En ambas ocasiones se alojó en el hotel boutique La Misión, donde suelen hospedarse figuras internacionales.

Milei declaró anoche en una entrevista con TN que conoció a Davis recién en octubre de 2024, durante la Argentina Fintech Forum: “Cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores, la característica esencial de ese segmento, es un sector que está en la informalidad. Aquellos que blanquean, blanquean lo mínimo e indispensable. Ellos no tienen acceso al financiamiento. Por otra parte, Argentina no tiene un mercado de capitales, en Estados Unidos podés fondear este tipo de proyectos. A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”.

Javier Milei junto a Jonatan Viale habla sobre el escandalo Cripto

En una de sus apariciones públicas, el creador de $LIBRA se presentó como un “asesor” de Milei. Pero cuando le preguntaron si el Presidente ganó dinero con la operatoria, lo negó rotundamente. Además, dijo que no sabe por qué el jefe de Estado borró el posteo original en el que promovía la compra de la cripto y subió otro retirándole el apoyo. “Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico”, se quejó.

Davis dio varias entrevistas en los últimos días y anoche estaba muy expectante con la aparición pública del Presidente, pudo saber este medio.

Unas horas antes, había declarado que temía por su vida. Por ese motivo, desde su entorno se negaron a dar detalles de su paradero, aunque este medio pudo saber que se encuentra en Dallas (Estados Unidos).

Entrevista a Hayden Davis, creador de Libra, la criptomoneda que promocionó Milei

Las visitas del emprendedor a la Argentina incluyeron una fiesta electrónica VIP millonaria. Ocurrió en el mes de septiembre. El protagonista estelar de esa fiesta, en Puerto Madero, fue el rapero estadounidense Travis Scott, quien estaba en Buenos Aires para brindar un recital en el Movistar Arena de Buenos Aires. “La fiesta la organizó Manuel (Terrones Godoy) pero la pagó Hayden, se gastaron una fortuna”, reveló una fuente que conoce cada uno de los pasos del trader por Argentina.

Travis Scott se presentó en el Movistar Arena el 9 de septiembre del año pasado ( EFE/EPA/NINA PROMMER)

Davis recién apareció en el radar cuando se sacó la foto con Milei, el 30 de enero pasado. Fue el propio mandatario quien compartió los detalles de ese encuentro en sus redes sociales. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino”, escribió ese día el jefe de Estado.

En esa reunión estuvo presente el traductor oficial del Presidente. Davis entiende el castellano porque tiene una casa en Barcelona y suele viajar seguido a España pero no lo puede hablar de manera fluida. Por ese motivo, se mueve con un asesor español, Arthur, que hace las veces de traductor.

Ante la avalancha de denuncias y de causas judiciales que se vienen por delante, Davis desplegó una negociación con emisarios del Gobierno y designó abogados en Argentina y en Estados Unidos. Todos le recomiendan que no siga hablando.

Mauricio Novelli conoce al Presidente al menos desde 2021

El emprendedor, CEO de Kelsier Ventures, está furioso con los “intermediarios” que intervinieron en el lanzamiento fallido de $LIBRA: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, y Sergio Morales, una persona cercana a Milei.

Novelli también conoce al Presidente al menos desde 2021. En esa época, Milei hacía videos en sus redes promocionando los cursos de N&W Profesional Traders y varias veces reconoció que cobraba por esas tareas.

El joven empresario estaba en Estados Unidos cuando ocurrió el escándalo. Llamativamente, había viajado para ver algunos partidos de la NBA. Anoche respiró aliviado cuando escuchó la entrevista del Presidente.