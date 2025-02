Los precandidatos Chi y Jaime Soliz firman alianza e invitan a otros líderes a sumarse al «verdadero proyecto»

El precandidato Chi señaló que decidieron unificar sus ideas sobre el proyecto país y al que invitan a otros líderes políticos a sumarse a los planes que encaminan, principalmente en temas económicos.

eju.tv / Video: Agencia de Noticias Digital

Los precandidatos Jaime Soliz, de Únete y Chi Hyun Chung, de Amar, firmaron una alianza este miércoles con miras a las elecciones generales del 17 de agosto próximo e indicaron que esta es la “verdadera unidad de oposición”. Asimismo, invitaron a otros líderes políticos a sumarse y a apostar por un «proyecto verdadero» y dejarse llevar por encuestas.

“Desde este lugar los convocamos, de la misma manera al señor (Jaim) Dunn, como economista, no me estoy refiriendo a un puesto en específico. También convocamos a otros que quieran unirse, los invitamos al igual que al señor Branko. Estamos abiertos y para eso estamos conversando, la población pide unidad. Nosotros somos la verdadera unidad, no estamos yendo por las estadísticas, sino por un proyecto verdadero”, señaló Chi.

El precandidato señaló que decidieron unificar sus ideas sobre el proyecto país y al que invitan a otros líderes políticos a sumarse a los planes que encaminan, principalmente en temas económicos.

Entretanto, Soliz afirmó que luego de hacer un análisis decidieron conformar el bloque de unidad, un bloque de unidad que pide la población boliviana.

“Hemos hecho un análisis y un acuerdo nacional para conformar un gran bloque de unidad. He viajado a otras ciudades del país, al igual que Chi, para hablar con otros líderes políticos y esperamos que en los siguientes días se sumen a este acuerdo nacional, que será el verdadero bloque de unidad”, enfatizó el líder cruceño de Únete.

Entretanto, el precandidato Manfred Reyes Villa sumó la adhesión de Somos Pueblo, el movimiento político liderado por Rafael «Tata» Quispe. El ahora alcalde de Cochabamba aseguró que la alianza con la agrupación de Quispe no tiene intereses de repartir cuotas de poder, sino de incorporar «gente nueva» a la función pública.