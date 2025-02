Loza sobre supuesta negativa de Andrónico a ser jefe de campaña de Evo: «Son expertos en generar mentiras»

El martes circuló una versión que aseguraba que Rodríguez había rechazado ayudar a Morales y que le reclamó que no lo haya tomado en cuenta para ser candidato en las elecciones.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza aseguró este miércoles que la supuesta negativa de Andrónico Rodríguez a ser jefe de campaña de Evo Morales es una versión generada por «expertos en generar mentiras».

«Increíble la mentira, me da mucha pena que algunos, no sé si serán medios o periodistas, difunden esa versión como si fuera verdad; hemos debatido, la gente ha planteado que el Andrónico sea como jefe de campaña y el Andrónico dijo no es necesario ser jefe de campaña, voy a hacer campaña por Evo Morales», declaró el también dirigente cocalero.

El martes circuló en los medios una versión que aseguraba que Rodríguez había rechazado rotundamente convertirse en jefe de campaña de Morales, ya que en una supuesta conversación entre ambos, el presidente del Senado le reclamó al exjefe del MAS que no lo haya tomado en cuenta para ser candidato en las elecciones generales.

«Yo lamento, recalco, increíble, no sé si serán los medios de comunicación o los comunicadores, particularmente en Santa Cruz, son expertos en generar mentiras o intentar hacernos pelear entre nosotros», sostuvo Loza.