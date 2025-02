María Corina Machado: «Venezuela es la amenaza de seguridad más grande que hay en este continente»

Esta entrevista, en exclusiva, tuvo algunos silencios cortos, el énfasis para contener una lágrima y la sinceridad para reflejar que ni la traición le impide avanzar

Es para algunos una mujer increíble, una especie Juana de Arco; para otros, el vendaval que, por primera vez, tambalea al tirano imperante en Venezuela. Millones de seguidores la veneran; miles de detractores la descalifican por no ser la guerrerista que usa la fuerza de las armas, cometiendo la osadía de invadirle el espacio al patriarcado de la política en Venezuela. No lo dice, pero ese es su mayor adversario desde el día que le dijo, a un asombrado y poderoso Hugo Chávez, que su política de expropiar era robar. Ella es María Corina Machado Prisca, una mujer nada corriente, la que nace en cuna de oro y se propuso conquistar el poder contra un violento régimen criminal.

Esta entrevista, exclusiva para Infobae, tuvo algunos silencios cortos, el énfasis para contener una lágrima, la sinceridad para reflejar que ni la traición le impide avanzar. “Es absolutamente legítimo, como lo dice además la Constitución, apelar al derecho que tenemos de sacarlos del poder articulando fuerzas de adentro y de afuera”.

Destacó el alto concepto que tiene sobre Edmundo González Urrutia y su compromiso con Venezuela. Le da impulso a “reconocer lo que significó esa orden ejecutiva del presidente Trump, el mismo 20 de enero, designando a los carteles de la droga y otros como organizaciones terroristas extranjeras y todo lo que ello implica como nueva aproximación a la seguridad del hemisferio, estando Venezuela en el medio, geográficamente hablando, además por la convergencia de todos estos puntos”.

Para Machado, Venezuela se ha convertido “en un santuario para la operación de estas dinámicas, en la cual, el régimen está intrínsecamenteinvolucrado; lo está en El Catatumbo, en las redes del Tren de Aragua y veamos la investigación que se lleva adelante por parte del gobierno de Chile y la relación directa de este régimen en el asesinato del Teniente Ojeda, algo que se ha querido esconder y minimizar, pero ha tenido un impacto brutal; esto es otro nivel, porque ya es el estado y sus agentes involucrados en asesinatos en otro país”.

No duda en afirmar que muchas cosas intentadas en el pasado “no hemos logrado articular de manera suficientemente firme como para que quienes están, hoy en día, al frente de o soportando la estructura de Maduro, entiendan la amenaza real y el riesgo real que enfrentan de mantenerse dentro de esa estructura”.

Afirma, en cuanto al llamado a elecciones regionales, que “esa maniobra burda, de cara al 27 de abril va a terminar siendo otro golpe como el fulano referéndum del Esequibo, peor que eso, donde van a quedar nuevamente retratados en su absoluta derrota frente al alma del venezolano y finalmente en términos de sus posibles aliados o vínculos internacionales”.

En cuanto a las diferentes opiniones de sectores de oposición ante el régimen dice que “la unión y la unidad real es alrededor de valores y de una visión que implica el desalojo del régimen y la transición. El que salga de eso no pueden hablar que la oposición se dividió, porque no son oposición, son parte del sistema; es el momento de mantenernos firmes en nuestras convicciones y confiar unos en otros y yo confió en el pueblo de Venezuela. Confió en que haremos nuestra tarea y el destino de Venezuela es la libertad, que nadie lo dude”.

– María Corina, han pasado más de 200 días desde que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. ¿Cuál es el plan concreto para hacer realidad la transición a la democracia en Venezuela?

– Aquí hay un solo propósito y es hacer valer el mandato del 28 de Julio y desalojar al régimen del poder, ese es el único propósito. Al día de hoy está clarísima la naturaleza del régimen que enfrentamos, se le ha quitado toda legitimidad y apoyo popular, aislado internacionalmente, pero sigue aferrado con las armas y el flujo de dinero criminal para imponer terror a toda la población, quedarse y pretender hacerle creer al mundo que hay estabilidad económica, política, institucional, social. Eso es absolutamente imposible, porque la realidad es terca pero además porque no lo vamos a permitir.

María Corina Machado junto a Edmundo González Urrutia en un mitin de campaña en Barinas, Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos/Archivo)

– Está claro, el objetivo es sacarlo del poder. ¿Y la estrategia?

– Construir más fuerza y quebrarle lo único que le queda: la capacidad de su estructura represiva y el dinero sangriento de sus redes criminales. Relanzar a la ofensiva toda la enorme organización ciudadana que se diseñó en el contexto de un proceso electoral, sin ingenuidad. Si hubiéramos creído que eran unas elecciones y una feria electoral en democracia, con 30 mil o 50 mil personas hubiese sido suficiente. Por algo preparamos y organizamos a más de un millón de venezolanos. La nueva fase ya no es una dinámica, ni siquiera como fachada electoral, sino cobrar y hacer valer ese resultado por la vía de las fuerzas internas y externas. Esa es la estrategia.

– ¿Cómo se despliega eso?

– En múltiples formas, entendiendo que uno de los planos, el fundamental, es el de la sociedad en su voluntad de luchar aquí, por ello estos regímenes, entendiendo lo relevante de la dinámica comunicacional y digital, han entrado con esa ferocidad. Hay mucho por hacer y desde luego en la relación con los principales aliados del mundo, en particular la nueva administración de los Estados Unidos.

– En ese marco ¿está previsto el uso legítimo de la fuerza?

– Fuerza no es necesariamente violencia, fuerza no es necesariamente armas de fuego. Fuerza es ejercer la presión de manera que se pueda doblegar, vencer al otro, entender cuáles son los elementos donde el régimen es vulnerable y donde esa fuerza realmente debe aplicarse. Sí, creo que este es un momento en el cual es absolutamente legítimo, como lo dice además la Constitución, apelar al derecho que tenemos de sacarlos del poder articulando fuerzas de adentro y de afuera.

– Mucha gente se dice: “Fuimos a votar, defendimos el voto y se ejecutó un fraude, ya Nicolas Maduro va para otras elecciones fraudulentas”. ¿Cuánta más presión interna se necesita o es que eso ya no es suficiente?

– Bueno, el 28 de julio no fue un fraude, ellos lo intentaron, pero realmente fue un robo descarado porque nosotros demostramos la victoria, y esa precisión es importante. Ellos habían cometido fraude muchas veces antes, por eso el 29 de julio cuando el mundo entero vio las actas , esa fase de procesos fraudulentos se cerró en Venezuela, quedaron absolutamente desnudos ante el mundo; eso los ha llevado a una nueva dinámica de represión brutal. Tampoco es una elección.

Nicolás Maduro

– Hay quienes hablan de no perder espacios conquistados.

– En esa trampa no va a caer la gente, que caigan cómplices, incluso alguna gente buena, perseguida que la puedan quebrar, porque estos tipos (los del régimen), son crueles, no tienen ni un grado de escrúpulos. La gente sabe muy bien cuál es esta maniobra y va a ser implacable con aquellos que pretendan sumarse a desconocer el mandato del 28 de julio, que tiene multiples dimensiones.

– ¿Son cuáles?

– Hay una dimensión de orden de principios: la defensa de la soberanía popular, la defensa de la verdad, la defensa de la Constitución; eso es un plan. Cualquier cosa que perjudique la reivindicación y el cobro de ese mandato, es una traición a esos principios. En segundo lugar, hay elementos de orden político; todos saben, dentro y fuera de Venezuela, que ese organismo llamado Consejo Nacional Electoral está absolutamente arrastrado y bajo el control de la tiranía.

– ¿Cómo se refleja esa sumisión?

– No hay duda, al día de hoy no hay un acta. Maduro fue proclamado con una servilleta. La desfachatez es tan grande que ni siquiera la pagina web se ha molestado el CNE en volver a levantarla, es decir, ponen y quitan a quien le da la gana. Participa y no participa como candidato a quien ellos le da la gana. Políticamente hablando, no hay argumento posible para justificar cualquier maniobra alrededor de esta trampa del régimen.

– Muchos creen que tienen una oportunidad política.

– Desde un punto de vista incluso pragmático y realista ¿de verdad creen, quienes se presten a esa maniobra, que hay algún chance que la gente los acompañe? Los van a enterrar junto con la tiranía, es decir, el país les va a pasar por encima. ¿Qué parte no entienden de lo que ocurrió?

– Por eso, muchos se preguntan ¿qué hacer?

– Hay que ir por partes, el régimen consciente de que está aislado internacionalmente, abandonado localmente y con profundas tensiones internas, quiere ver cómo se lava la cara y da una imagen de estabilidad, cuando este país no es estabilizable ni es gobernable bajo dictadura, por eso nosotros tenemos que conseguir más fuerzas. Me preguntas ¿cuánta fuerza hace falta? Obviamente no es suficiente la fuerza interna, pero la presión ciudadana es crucial para desafiar a la tiranía y presionar a quienes hoy la soportan. Presionar a los militares, a las policías, a los jueces, a todo el sistema judicial que es hoy el soporte de la tiranía internamente.

– No parece suficiente.

– Porque su apoyo externo, producto de ese chorro de dinero criminal, nosotros no lo podemos cerrar solos y ahí, a través de la aplicación de la Ley, requerimos que nuestros aliados reales entiendan la amenaza que representa Maduro para todo el hemisferio y en esas dos líneas estamos trabajando simultáneamente externa e internamente.

– Me pregunto: ¿por qué no impulsó usted, como líder de la oposición, a la población que quiso salir a las calles el 29 de julio a reclamar el triunfo electoral? ¿Qué pasó ese día 29 para frenar la protesta?

– El 28 y el 29 todos nuestros equipos estaban abocados en lograr la demostración de la pretensión de ese fraude. En eso estuvimos hasta altas horas de la noche del lunes 29 cuando el mundo entero tuvo la evidencia de la verdad ocurrida en Venezuela. Absolutamente no se frenó, al contrario, se convocó al país a encontrarnos el martes 30 que fue exactamente lo que hicimos en las calles y ahí estuvimos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en un encuentro con Nicolás Maduro (Archivo)

– ¿Qué acciones concretas hacer ante esas alianzas poderosas de Nicolás Maduro y regímenes con presencia en Venezuela como Corea del Norte, Rusia, Irán e incluso Cuba, y que convierte a la población venezolana en rehenes de la Camarilla en el poder?

– Ese es un punto clave. Hay mucho debate y especulaciones de lo que puede estar pasando en términos de la política exterior, desde los Estados Unidos, Europa, incluso otros países de la región. Los hechos, son los hechos, y al final se ponen en evidencia como ha ocurrido con este régimen y sus vínculos con aquellos regímenes enemigos declareados de las democracias liberales en occidente.

– ¿Está segura de eso?

– A estas alturas creer que no hay una evaluación precisa de la amenaza que representa el régimen de Maduro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio, es verdaderamente ingenuo. Es decir, investigadores y periodistas, colegas tuyos muy valientes, tú misma, han tenido información sobre los vínculos con Irán, Corea del Norte, Rusia, China, con Hamás, Hezbollah y otros grupos irregulares, con carteles de la droga y el ELN, con grupos vinculados a las redes del crimen organizado, no solo el tren de Aragua, muchas otras; lo ingenuo es pensar que esa información no la tienen las agencias de seguridad de los distintos países.

– ¿Implicaciones?

– Tiene unas implicaciones enormes en las prioridades que se van a ejecutar en materia de la seguridad nacional y que el propio presidente Trump ha definido con claridad. Honestamente, subestimar esto y pensar que Maduro puede hacer borrón y cuenta nueva y que se van a olvidar los pasaportes que han entregado a gente de Hezbollah u otros grupos extremos del islamismo o sus operaciones conjunta con el ELN, en distintas partes del país abriendo el territorio venezolano para que se convierta en el principal canal de envió de la droga de Colombia, va a ser desconocido y que esto es estabilizable o aceptable, es no entender la nueva geopolítica mundial que se esta configurando. Estamos trabajando arduamente para colocar a Venezuela en una prioridad porque estoy convencida que lo es, no solamente para los venezolanos, para toda la región.

María Corina Machado (EFE/Miguel Gutiérrez)

La definición

María Corina habla sobre el destino de aquellos que considera le laven la cara al régimen. “Es duro para todos, pero aquí cada quien tiene que tomar una decisión de que lado está; con la sociedad venezolana o con Maduro. Si está con Maduro prepárate porque la caída de Maduro, que va a ocurrir, lo arrastrará; estás a tiempo. Punto, esa es la realidad”.

– ¿Cuál es el paso a seguir?

– Todas las acciones orientadas hacia el cierre de financiamiento criminal, las redes del narcotráfico, el contrabando de oro y del petróleo, de las redes de la prostitución, de los crímenes, de las armas. Hemos sido muy claros en cuanto a quebrar la capacidad represiva del régimen, debilitarla y luego quebrarla y para eso también necesitamos a la comunidad internacional.

– ¿Qué significa quebrar si gran parte de su equipo de trabajo está detenido, o en la embajada de Argentina, el régimen ha sido brutal, yo diría que casi exitoso en lo que a represión se refiere?

– y no solamente eso, más de dos mil venezolanos presos, incluyendo niños lo que hemos visto en estos años, la persecución a los medios de comunicación, a las ONG, a las universidades, como parte todo de una estructura de represión brutal.¿Qué buscan? Callar, neutralizar el aire de libertad que tiene Venezuela y eso es lo que tenemos que quebrar, porque al final, que pasaría en Venezuela si no hubiese represión. ¿Qué pasa en 5 minutos en Venezuela si la gente siente que la capacidad represiva del régimen cae? Pensémoslo, en 5 minutos, eso es lo que les queda una parte real y otra parte es propaganda e intimidación.

– La propanda del régimen venezolano es inmensa.

– Entonces esas son las dimensiones que nosotros tenemos en este momento que debilitar. Entender, entre otras cosas, quiénes son los perpetradores de estos crímenes, la opción real que están enfrentando. ¿Cuál es realmente su encrucijada de vida? He pensado mucho en esto y por ello digo que este es un régimen encapuchado, porque lo policías, los militares, los grupos represivos salen siempre encapuchados. ¿Para que no los vea quien? sus madres, sus propios hijos, para que no se sientan avergonzados porque amenaza, persigue o dispara a una mujer, a un niño o a un ciudadano indefenso, porque su verdadero deber es defender a su país y hacer valer la Constitución.

– Lo siguen haciendo.

– Porque esa conciencia moral no ha sido suficiente; la amenaza y la presion del régimen contra ellos, es monumental, más aún, la represión hacia los militares y policías es más desalmada en la mayoría de las ocasiones porque le tienen terror a ese sentimiento que saben vivo y vigente. Los que no han tomado ese paso deben ver con ojos muy abiertos lo que presenta cumplir las ordenes de represión por parte de un régimen calificado como estructura criminal en esta nueva realidad geopolítica mundial.

El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Trump lo sabe

No vacila Machado al asegurar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabe que Nicolás Maduro es el cabecilla del tren de Aragua y cómo esa organización se creó y promovió. “Y no solo el tren de Aragua, hay muchas otras redes menos conocidas”.

La líder opositora aclara que están solicitan es “celeridad, porque sabemos que hay muchos otros casos, algunos quizás más fáciles de resolver en el plano diplomático, pero el caso Venezuela trasciende el plano diplomático, lo incluye, pero va mas allá por la naturaleza criminal del régimen”.

– Con absoluta sinceridad, ¿En realidad usted cree que Venezuela está en la agenda del presidente Trump?

– Absolutamente, sí; no puede no estarlo. ¿Qué ha dicho el presidente Trump? Aquí hay una nueva definición de las principales amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos y su primera señal de esta materia fue a orden ejecutiva con la la designación de los carteles de la droga y otras organizaciones como terroristas. En esa orden ejecutiva prácticamente se estaba describiendo un estado narcoterrorista vinculado con grupos enemigos de los estados unidos ¿en qué piensas tú cuando lees eso?

– Eso me lleva a otra pregunta: ¿Qué espera realmente del presidente estadounidense y de la comunidad internacional?

– En primer lugar, hemos dejado muy claro que la lucha en Venezuela la hemos llevado adelante y la dirigimos los venezolanos y nadie está poniendo nuestro destino en manos de otros, no lo hemos hecho nunca, y muchísimo menos ahora. Tengo clarísima la responsabilidad de los venezolanos de dar esta lucha aquí; lo que hemos hecho es extraordinario y el mundo lo reconoce. Los venezolanos nos hemos resteado, contra viento y marea, y bajo toda amenaza; nos han disparado, golpeado, humillado y el país se ha levantado. Lo que hemos hecho es monumental y lo seguiremos haciendo porque al final lo que hay es un tema de control de nuestro territorio y de las instituciones. Todos sabemos que el conflicto es internacional.

– ¿Qué significa ese pedido que usted hizo de apoyo internacional? ¿Qué busca con eso ?

– Exactamente lo que estoy diciendo, y no tengo ninguna duda de que esto va a ocurrir, porque es la realidad; Venezuela es la amenaza de seguridad de occidente más grande que hay en este continente, eso es asi por todo lo que hemos hablado hasta ahora porque tiene un santuario a la operación de todos los grupos criminales patrocinado por las propias estructuras de instituciones que deberían estar al servicio de la nación.

María Corina Machado en una foto de archivo (EFE/Miguel Gutiérrez)

Disciplina y convicción

Machado relata que tiene claro el diagnóstico de lo que enfrenta y la fase en la que está, por lo que determinar las vulnerabilidades es fundamental. “Es un proceso complejo que requiere enorme disciplina, además enorme convicción, porque al final para mí sí es una lucha espiritual, lo que no implica que te lavas las manos y le dices a Dios que se ocupe, no, no. Aquí hay que ocuparnos de manera real, tangible y en eso estamos en nuestra organización”.

– Sobre el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda las las autoridades de Chile implican al Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, en el atroz crimen. ¿Llegó en algún momento a imaginar que Diosdado Cabello era capaz de hacer algo asi?

– La primera respuesta es obviamente no, y no solamente por un tema de humanidad; es un error garrafal para ellos no entender los límites a lo que creen que es su impunidad. Más allá de todas las consideraciones humanas que esto implica. Quizás en el país es comprensible, los medios se preocupan hay mucha presión, miedo, etc. Pero esto ya está a otro nivel internacionalmente hablando y para mí, esto es uno de los eventos más graves que han ocurrido en materia de justicia en todo el hemisferio durante muchos años y esto va a tener enormes consecuencias no tengo dudas.

– Encontrarse con casos así ¿qué le produce emocionalmente?

– Es una pregunta compleja después de 20, 25 años enfrentando a este régimen; durante muchos años recordarás que me llamaban exagerada, radical, extremista porque empecé a hablar sobre la naturaleza del régimen cuando quizás era más cómodo no asumirlo. Lo que pasa en Venezuela tiene implicaciones enormes en cuanto a tu vida, tu familia, en cuanto al equipo, los riesgos que se asumen, quizás es mucho más cómodo negar esa realidad y enterrar la cabeza para simular que estás enfrentando y no darte cuenta que eres instrumento para la perpetuación de un sistema. Entonces llamarlo por su nombre y apellido es fundamental.

– ¿Por qué?

– Porque si se tiene claro el diagnóstico vas a tener clara la solución. Hay gente que podrá concluir que si teníamos claro el diagnóstico por qué ir ingenuamente al 28 de julio. Ingenuamente hubiese sido montar una estructura electoral convencional de 50 mil personas; pero nos preparamos con una estructura de más de un millón de venezolanos involucrados y montamos con sigilo y absoluta confidencialidad, un mecanismo que nos permitiera demostrar la victoria. No lo vieron venir y nos subestimaron, se burlaron de nosotros e hicimos calladitos nuestra operación, los sorprendimos y los revolcamos.

– ¿En qué están ahora?

– Readaptación y relanzamiento de lo que son nuestro grupo de ciudadanos preparados para enfrentar y derrotar al régimen en este terreno, como lo derrotamos en todos los anteriores.

– ¿Qué le dice a la gente hoy decepcionada, la que siente que le fallaron el 10 de enero ante una frustrada gran expectativa? No me refiero a los de campañas de propaganda negativa, sino a la gente sencilla, que ha llorado y se siente triste.

– Cada día cuenta y por eso los entiendo absolutamente, porque hay una urgencia real para los venezolanos. No podemos decirles ‘aguántense, esto viene, esto es inevitable’. No, no, ¿cómo decirles aguántense a los hijos de Perkins Rocha? ¿a la hija de Rocío? ¿a la hermana de Dinorah? ¿a la esposa de freddy? ¿a la madre de María? Es absolutamente real y trágico cada día que esto se extiende para millones de venezolanos dentro y fuera del país.

– Precisamente por eso.

– Y es absolutamente comprensible. Ahora, el régimen nos ha declarado la guerra, y en esa materia cada día es una lucha; en algunas avanzamos dramáticamente, en otras, tomamos o ellos toman algún espacio. Lo importante es la convicción de que esta lucha la ganamos nosotros, porque tenemos la gente, la fuerza, las razones, las estrategias y los aliados. ¿Que es duro? Es duro, y es absolutamente imposible decir, en términos de tiempo, cuándo exactamente va a ocurrir ese quiebre que lleva la transición; lo dije antes, durante y después del 10 de enero, porque al final esta es la dinámica de la lucha que estamos dando.

– Sí, pero el no cumplimiento de la expectativa causó frustración.

– Pero esto hay que verlo siempre en perspectiva porque si se ve en un tiempo y no logras lo propuesto, entonces se va a descorazonar, neutralizar, desmoralizar, neutralizar, que por cierto, es lo que los del régimen quieren. Si se da un paso atrás y ves en perspectiva lo que hemos logrado y cuáles son los elementos reales, dónde estamos hoy, qué sostiene este régimen versus lo que nosotros tenemos, discúlpame Sebastiana, pero quien debe estar muy preocupado es Nicolás Maduro y su entorno, porque nosotros a cada momento vamos avanzando en construir esa fuerza.

– ¿Qué no ha sido suficiente?

– Es verdad, y se asume, de ahí la adaptación de las estrategias, pero que haya el convencimiento que esto depende de todos, no solamente de mí, de Edmundo o de la dirección política, donde hay gente absolutamente comprometida en los distintos partidos y organizaciones. También hay gente que se ha entregado, pero así como llevamos las tareas de cara al 28 de julio, ahora hay tareas para todo el mundo de cara a esta nueva fase.

– ¿Puede decir con certeza que hay una agenda viable para sacar a maduro del poder?

– Absolutamente sí, no solamente viable, inevitable, impostergable. Esto es una lucha existencial y espiritual que nos concierne a los venezolanos y diría, a todas las democracias del mundo, especialmente occidente y particularmente de este continente y lo saben. Este sistema es inestabilizable, financieramente no hay nada que pueda hacer Maduro para establecer un proceso de la reestructuración de la deuda y pagar a crédito; no hay nada que puedan hacer para impedir lo que viene ocurriendo con la caída de la economía, nada, porque un país que está de último lugar en estado de derechos en el mundo, nadie en su sano juicio, que funcione con códigos de transparencias y con estándares de corrupción a nivel global, va a invertir en Venezuela.

– Algunos dicen que lo harán.

– Pero saben muy bien bajo qué condiciones, porque al final están tratando con un sistema de mafias, entonces, no es estabilizable económica ni institucionalmente. Hay una nueva realidad mundial, compleja que debe saberse leerla y entender, por eso hablo de paciencia estratégica porque hay muchos procesos avanzando simultáneamente que nos afectan y que van a a tener implicaciones sobre Venezuela.

– ¿Cómo cuáles?

– Los Estados Unidos, las empresas europeas o del resto del mundo, del sector energético se dan cuenta que Venezuela tiene un potencial de producir 3,4 o más millones de barriles y que eso jamás va a ocurrir con el sistema actual; en un contexto de crisis energética la gente ve mas allá de sus narices y lo que significaría la oportunidad de inversión en un país como el nuestro, con una ubicación estratégica geográficamente única, con recursos únicos, en potencial en energía no renovable, en agua dulce, esto es monumental para el mundo en el contexto de una crisis energética, además, la ubicación geográfica de Venezuela, desde el punto de vista de la seguridad del hemisferio, es crucial.

Maduro con Diosdado Cabello (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

– Mucho liderazgo maculino opositor terminó quebrado ante las maniobras de los Rodríguez, Diosdado, Maduro; usted persevera. El país la ve como muy fuerte, la mujer que levantó un equipo que llevó al éxito del 28 de julio. Cuando coloca la cabeza en la almohada, en noches muchas veces solitarias, sin el abrazo de su pareja, sin tiempo para escuchar las historias de sus hijos, ¿se ha preguntado si vale la pena todo esto que ha hecho durante años?

– (silencio) Me lo han preguntado, mis hijos, mi marido, mis hermanas y obviamente uno mismo y la respuesta siempre es: si, absolutamente si. Anoche uno de mis hijos me pregunta: ¿Mamá, lo volverías a hacer? Y la respuesta es absolutamente si; el dia que ganemos será fácil decirlo, en este momento enfrentando todo el riesgo, es más difícil y la respuesta es absolutamente si. Por Venezuela vale la pena todo, yo solo concibo mi vida en libertad y en este país. Claro que hay momentos durísimos, claro que hay momentos de dolor al ver la crueldad, sufrimiento, y llega a los tuétanos.

– ¿Ha llorado en alguno de esos momentos?

– He llorado, sí. Claro que he llorado.. He llorado con las madres de los muchachitos presos, he llorado con mis amigos lejos, pero si algo le pido a Dios, todos los días, es que nunca pierda la compasión, porque los golpes jamás deben hacerte insensible, al contrario, el sufrimiento impulsa, fortalece, reafirma, te hace más recio y, de alguna manera, creo que esta es una gran prueba que Dios y la vida nos han puesto y saldremos fortalecidos.

– ¿Ha visualizado la posibilidad de perder la guerra, quizás la más importante, que ha librado los últimos 20 años, ahora con la salida de Nicolás Maduro del poder?

– Absolutamente no, aquí solo hay una opción para los venezolanos y es lograr la victoria del anhelo de justicia, de libertad y del encuentro de la familia. Aquí hay un mandato soberano que se dio el 28 de julio y lo vamos a hacer respetar, no hay otra opción.

– Los enemigos que tiene afuera están claramente identificados, pero no así dentro de la oposición. ¿Cómo hace para enfrentar esos enemigos, a veces más brutales dentro de la oposición?

– Lo que pasa es que tengo muchos años enfrentándolo o padeciéndolo y debo confesar que al principio no entendía la dinámica y me generaba eso, dolor, frustración, incredulidad pero al final, aprendes cómo funcionan estos sistemas que tienen tentáculos y que quiebran, incluso a gente buena, gente en la que alguna vez confiaste. Es muy doloroso, pero esto yo ya lo había vivido muchas veces, enfrentar la traición y lo que ello implica, no solo a mí, sino la traición al país.

– ¿Cómo ha logrado avanzar a pesar de eso?

– De cara al 28 de julio nos preparamos, con protecciones para que no supieran penetrar, sino, no hubiéramos logrado lo del 28 de julio. Ahora el régimen está apretándolos más duro y son más evidentes en sus posiciones, se quitan las caretas de una manera verdaderamente vergonzosa, pero creo que son muchos menos efectivos. La gente los tiene claramente radiografiados y yo confío en la consciencia ciudadana de entender quién es quién y cómo operan estos sistemas y utilizan formas crueles y brutales, por ejemplo, los presos, los perseguidos, eso es otro tema. Cada quien es libre de decidir si enfrenta o no al sistema criminal, pero manipular un país para que se entregue, para que dude o para que el país se debilite, eso tiene que ser enfrentado y denunciado con todas sus letras.

– Un general me pidió preguntarle: ¿Tiene idea clara de que eres apreciada y admirada en el seno de la Fuerza Armada como una líder y estadista, digna para influir y que te respalden en la reconstrucción del país?

– Bueno esa es mi aspiración y he trabajado muy duro para que sea así, he estudiado, me he formado y he actuado con un profundo respeto que le tengo a las instituciones y el anhelo de tener una Fuerza Armada que sea un orgullo para Venezuela y para la región, que sea respetada por sus capacidades, por sus competencias, por sus formación, por su equipamiento y yo he sentido respeto por muchos miembros de las Fuerzas Armadas con quien he tenido contacto e interacción en estos años. Al final de mi vida espero tener el respeto de toda la institución y de todo un país. No es solamente que la institución armada tenga respeto por su líder o por su Comandante en Jefe, es que el país entero sienta respeto y admiración por su Fuerza Armada; ese es el anhelo.

– ¿Así se imagina a la Fuerza Armada del futuro?

– Hay que hacer mucho, estamos hablando de una reconceptualización de las Fuerzas Armadas adaptadas a un nuevo mundo a unas nuevas amenazas para la seguridad nacional de Venezuela y un nuevo contexto geopolítico, una Fuerzas Armadas que ha estado absolutamente desprovista de tecnología, de formación adecuada, remuneración, incentivos y respeto. Es una de las instituciones que tiene desafíos mayores por delante pero yo estoy convencida que hay hombres y mujeres con mucho conocimiento, dentro y fuera de la Fuerza Armada que nos vamos a abocar a ellos y será un ejemplo y vamos a construir los mecanismos para que tengan la protecciones institucionales, para que nunca jamás sea destruida desde adentro como ha ocurrido en estos últimos 25 años.

– Tengo una ultima pregunta. ¿Está convencida de la erradicación de los flagelos de los grupos irregulares, guerrilla, paramilitares que controlan miles de kilómetros de frontera, como única forma de asegurar la paz, la integridad, la soberanía de Venezuela?

– El régimen ha montado un sistema de paz criminal a punto de entregar nuestro territorio a grupos irregulares, los cuales nuestros cuerpos de seguridad, civiles y militares, no tienen posibilidad de controlar, eso ha creado una violación absoluta al ejercicio de la soberanía nacional. Todos los sabemos. Rescatar el control de nuestro territorio hacer valer el poder del Estado, la ley venezolana, es absolutamente indispensable para tener realmente una Venezuela que pueda prosperar y vivir en paz.