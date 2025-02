El exministro y empresario Branko Marinkovic tildó de “masista” al alcalde de Santa Cruz y líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, por supuestamente ofrecer la sigla de su partido al expresidente Evo Morales y al mismo presidente Luis Arce.

“Jhonny, todos sabemos que, hace rato, que sos masista, por eso no sorprende verte de arrastrado ofreciéndoles tu sigla a Evo y a Arce, para ver dónde caés e intentar salvar tu pellejo (sic)”, escribió el opositor en sus redes sociales.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, Morales dijo que Fernández le había ofrecido su sigla para presentarse a las elecciones generales de este año. “Ha habido varios contactos, varios. Algunos se han contactado y dice: ‘damos la sigla, pero sin Evo presidente’; digo la verdad, UCS. No es que depende de mí; los militantes dijeron ‘Evo presidente’. Bueno, descartado. Nos han buscado”, dijo el expresidente.

Sin embargo, el mismo domingo, Fernández desmintió al líder cocalero y dijo que “se la charlaron”. “Nunca he hablado con Evo, él es el jefe. Si yo hablo, hablo de jefe a jefe. No ofrezco nada. Mentira (que le haya ofrecido). No he hablado ni por teléfono con Evo Morales (…). No sé quién se la habrá charlado, no sé quién se la habrá charlado”, dijo a los periodistas.

Marinkovic se adelantó a los resultados de las elecciones fijadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 17 de agosto y dijo que “cuando el cambio radical llegue a Bolivia, la justicia de verdad va a hacer su trabajo y los corruptos como vos, van a ir presos”, añadió.

“Jhonny, vos que llevas más de 40 años viviendo del poder de turno, sos la demostración más clara de que nada va a cambiar con los mismos de siempre”, complementó Marinkovic.