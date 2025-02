Marte tuvo un gran océano: un rover encontró antiguas playas de arena

Hace 3.600 millones de años, el planeta rojo tenía un gran cuerpo de agua septentrional.

Fuente: Infobae

Hace unos 3.600 millones de años, Marte tuvo un océano con soleadas playas de arena y suaves olas. Esta es la principal conclusión de un equipo internacional de científicos que ha analizado las capas de roca del subsuelo marciano, que atestiguan que en Marte hubo un enorme océano septentrional.

La investigación se basa en los datos recogidos por Zhurong, el rover chino que entre mayo de 2021 y mayo de 2022 viajó 1,9 kilómetros por Utopia Planitia, un área que se cree que fue la costa de un océano bañado por el sol hace unos 4.000 millones de años, cuando Marte tenía una atmósfera más densa y un clima más cálido.

El estudio, realizado por Estados Unidos y China, se ha publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

Zhurong -equipado con un radar capaz de sondear hasta 80 metros por debajo de la superficie- descubrió gruesas capas de material que apuntaban hacia arriba, hacia la supuesta costa, unas formaciones prácticamente idénticas a las que se forman en las playas en la Tierra cuando las mareas y las olas arrastran los sedimentos hacia una gran masa de agua.