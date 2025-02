«Me han obligado a denunciar»: mujer retira acusación de violación grupal en San Pedro

La supuesta víctima señaló que consume medicamentos y que despertó en emergencias. Se negó a someterse al examen médico forense.

eju.tv

La mujer que denunció haber sido víctima de una violación grupal al interior del penal de San Pedro desistió de la acusación porque aseguró que fue obligada a presentar la denuncia.

«Me han obligado, me llevaron y lo pude parar nomás, dije que no voy a hacer (la denuncia) porque tengo mis dos nenas y no tengo recursos, vivo en los Yungas», declaró a la prensa la mujer que se retractó de las acusaciones que en principio había denunciado.

El fin de semana se conoció que internos del penal de San Pedro, en La Paz, habían celebrado una fiesta en el recinto penitenciario. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gabriel Neme, reconoció que «evidentemente habría existido el consumo de bebidas alcohólicas» y que el hecho estaba en investigación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En esa celebración, se denunció que un grupo de privados de libertad había abusado sexualmente a una mujer de unos 25 años. No obstante, este miércoles la abogada de la supuesta víctima aseguró que el hecho delincuencial no había ocurrido.

«Acabamos de presentar un desistimiento por parte de mi cliente porque ha sido una denuncia forzada por parte de los efectivos de la Felcv», indicó la jurista Paola Leyva.

En versión de la abogada, su defendida «despertó en salas de emergencia porque por sus nervios consume pastillas, tiene una enfermedad de base, consumió para descansar y lastimosamente se le pasó la mano con los medicamentos».

Leyva señaló que la supuesta víctima «no estaba en estado de ebriedad» y que decidieron retirar la acusación porque no quieren perjudicar a terceras personas con una denuncia falsa.

«No existe una violación grupal porque tampoco existe un examen médico forense, ella se negó a realizarlo, presentamos el desistimiento porque no queremos perjudicar a terceras personas, sabemos que la Fiscalía lo va a seguir de oficio», declaró la abogada.