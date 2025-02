“Me pueden cargar droga o me matan”: Bustos afirma que denunciar autos robados en Bolivia es una «pérdida de tiempo”

El investigador chileno aseguró que los uniformados que denunciaron hace tres años continúan trabajando en la Policía.







Fuente: Red Uno

El investigador del Grupo de búsqueda de vehículos robados de Chile, Hugo Bustos, afirmó que hace tres años denunciaron, con pruebas, que policías bolivianos están involucrados en estos hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se hizo nada.

«Es una denuncia, que no es actual, que presentamos por relaciones exteriores a través del consulado bolivianos que está en Santiago de Chile. El documento fue timbrado en el año 2022. Se presentó un desglose del peritaje de un teléfono, que se obtuvo de uno de los delincuentes, donde se establecía una serie de funcionarios oficiales, mallkus mayores, encargados de pueblos indígenas que se dedican al contrabando, tráfico de drogas y otros», afirmó Bustos en El Mañanero.

Comentó que tras presentar la denuncia, estuvo un año en tramitación de papeles y que fue una «pérdida de tiempo» por el desgaste que significó, además de los recursos propios que usó para viajar e incluso estuvo en algunos casos con la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) de la Policía.

«Todo quedó en nada, todos están trabajando en la Policía. Fue hace tres años, incluso estuve con juicio en Fiscalía en Uyuni, en Oruro, en Santa Cruz, pero quedó en nada. Están todos actualmente trabajando en la Policía. Del listado, han caído unos cuatro detenidos porque es sumamente evidente, los tipos fueron muy reiterativos y cometieron situaciones delictuales de connotación social. Uno de ellos cayó detenido porque cometió un robo agravado en Santa Cruz, estuvo tres veces preso», aseveró.

Bustos detalló que la denuncia, en ese entonces, fue presentada contra 130 policías.

«Como para decir que se hizo algo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hizo una declaración asegurando que se intervino Diprove de Santa Cruz, colocaron en sus redes que se hizo una intervención, como para que no se siga con el tema, hacer callar. Diprove de Santa Cruz está completamente contaminado, desde la cabeza hasta el último que trabaja ahí», agregó.

Lamentó que todo lo que hizo «no sirvió de nada» y que fue una pérdida de tiempo.

Bustos, citando un documento, indicó que el 18 de marzo de 2022, conversó con el cónsul de Bolivia y presentó el documento con el peritaje del teléfono.

«En las conversaciones se veían intercambio de vehículos por armas o droga, las personas con las que se conversaba, grupos de WhatsApp, oficiales, militares, de todo un poco. También estuve un año de tramitación de documentos con el vicepresidente del Tribunal indígena ancestral, timbrajes. Todo fue un desgaste total por nada. Hablé con investigadores de Didipi del desgaste que se tuvo. En cierta manera, no querían que se siga con la tramitación de esta documentación», dijo.

Consideró que, después de casi cuatro años, la documentación que presentó ha sido desechada.

«El peritaje fue hecho en Bolivia por la Policía Boliviana. Los delincuentes se detuvieron en Chile y uno de ellos cayó detenido en Bolivia. Se hizo la investigación en ese tiempo, se logró desbaratar una banda de 13 personas en Chile. Se llegó la conexión en Bolivia y nadie sabe en qué quedó, todo está enterrado», comentó.

Citó, por ejemplo, el caso del coronel Raúl Cabezas Pantoja, excomandante policial de Uyuni, denunciado de tener en su posesión un auto robado en Chile.

«Se hizo un show mediático, se tomó detenidos, se hizo un proceso, me citaron a participar en esa situación legal con la Fiscalía, pasé por Didipi. Hace dos días, me escribió un coronel de la Policía que está en servicio activo y me dijo que Cabezas está trabajando en la Policía, volvió. Quedó todo en nada, sigue en sus funciones», añadió.

También apuntó que el capitán de Policía, José Carlos Aldunate, acribillado la semana pasada, estaba entre los denunciados.

«En ese tiempo, era teniente y ahora ya era capitán, los premian, los ascienden. Lo que sucedió es lamentable. Tienen que ocurrir cosas graves para que esto sea mediático y alerte a las personas. Estamos hablando de la mano derecha de Jhonny Aguilera (viceministro de Régimen Interior y Policía), que cuando era coronel ocultaba todos los procesos de sus compañeros. Ellos sabían todo, que yo andaba en Bolivia, no querían hacer nada», aseguró.

Bustos afirmó que ya no acudirá a Bolivia para reunirse con autoridades, tampoco a buscar vehículos.

«Es perder tiempo. Cualquier momento me pueden cargar droga, me matan. Ya no me sirve ni siquiera interactuar con las autoridades. Fue un desgaste total, me di cuenta con el tiempo, después de 9 años, cuando terminas denunciando al propio presidente (Luis Arce) que está regalando un auto robado, no hay nada más que hacer», complementó.