“Mi única herramienta de trabajo quedó destruida”, dice el piloto de la avioneta que cayó en Santa Cruz de la Sierra

Fuente: Unitel

Diego Alonso Giraldo Gaviria es el piloto de nacionalidad colombiana que cayó en una avioneta de fumigación en un barrio ubicado en la zona de San Aurelio, en Santa Cruz de la Sierra, la semana pasada y que causó susto en vecinos. Tras ser operado relata que se quedó sin su herramienta de trabajo, y denunció burocracia para que las empresas de fumigación que prestan servicio al agro cruceño cuenten con autorizaciones.

Diego Alonso Giraldo Gaviria, sobrevivió a la caída de su avioneta

Este piloto cuenta que el pasado 31 de enero volaba hacia el aeropuerto El Trompillo para cargar combustible para poder fumigar predios, pero cuando pasaba por Viru Viru el motor presentó fallas, por lo que buscó dónde aterrizar tras declararse en emergencia. “Es un caso fortuito, el motor falló y la DGAC deberá investigar qué pasó. La versión del combustible es falsa. Cuando caí les pedí a las personas que no se acerquen porque estaba derramando combustible”, explicó el piloto.

Se animó a denunciar la burocracia por parte de antinarcóticos para que las empresas fumigadoras tengan licencias y permisos, y que a todos los meten en la bolsa de que están cometiendo actividades ilícitas, una vez que quedó sin herramienta de trabajo y que prácticamente su herramienta de trabajo quedó destruida.

“Tengo la documentación en regla, los trámites me los rechazaron. Siento que el accidente pudo haber pasado en cualquier parte, las fiscalizaciones las hacen en noviembre y diciembre, pero no las hacen cuando no es campaña. Niegan los permisos en época de campaña. Lo hablo ahora, la empresa que tenía está quebrada. Tengo trabajadores a los que no puedo pagarles sueldo. Mi única herramienta de trabajo quedó destruida”, aseveró Diego Alonso.

Sobre una investigación que anunció el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre esta avioneta, el piloto dijo que estaba en lo correcto, que se proceda al microaspirado, pero añadió que hasta el momento ninguna persona de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se ha comunicado con él.

“Me operaron de la vertebra 12, me fracturé la columna. Estoy caminando gracias a Dios. Tengo dificultad para respirar porque tengo una costilla quebrada. Estoy gracias a Dios con vida”, apuntó Diego Alonso, el piloto que cayó con una avioneta en un barrio de la zona de San Aurelio, en la capital cruceña.