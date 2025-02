Mientras el Gobierno busca la socialización, Comcipo afirma que no irá al diálogo si no se anulan los contratos del litio

“Comcipo no va a asistir a ningún diálogo con el Gobierno mientras no anulen esos contratos”, manifestó el dirigente cívico al referir que las acciones del Gobierno buscan desviar la atención del escenario de conflicto, remarcando que se rechaza la firma de los contratos porque son considerados atentatorios a los intereses de los potosinos.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, señaló no irán a ningún diálogo o convocatoria del Gobierno mientras no se anulen los contratos del litio que se encuentran en manos de la Asamblea Legislativa, mientras que las autoridades de Gobierno apuntan a mesas técnicas para defender los avances que hay en torno a la explotación de este recurso estratégico.

El dirigente también deslizó que se conformó un comité de movilizaciones y no se descarta ir a un paro de 24 horas como primera medida de presión. Además, desde la entidad cívica vienen advirtiendo que no se ha contemplado el proyecto de ley de litio que fue remitido al Legislativo.

Mientras tanto, una vez que se suspendió la socialización de uno de los contratos, el viceministro de Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, manifestó que los mismos no están escritos en piedra y apuntó a mesas técnicas para definir la situación en torno a la explotación de este recurso.

“Hemos explicado que en tanto y en cuanto estos contratos no sean aprobados por la Asamblea, conforme corresponde y establece la Constitución, estos contratos no son válidos. También hemos aclarado que no están escritos en piedra, por lo tanto, se va a convocar a mesas técnicas, vamos a participar y continuar ampliamente socializando esto”, expresó la autoridad.