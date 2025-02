Mineros auríferos amenazan con salir a las calles por falta de diésel y afirman que 200 cooperativas están afectadas

El dirigente del sector indicó que la no entrega desde el Gobierno se registra desde agosto pasado a la fecha, lo que ocasionó que la Gobernación de La Paz deje de percibir Bs 60 millones en regalías.

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Efraín Silva, indicó este martes que por la falta de provisión de diésel para su sector, al menos 200 cooperativas son afectadas y que en 2024 ocasionó la pérdida de 60 millones de bolivianos en regalías para la Gobernación de La Paz. Advirtió que en el caso de que las autoridades del Gobierno nacional no den una solución inmediata a su requerimiento, se verán obligados a salir a las calles en los siguientes días.

“Nos indican que no hay la suficiente cantidad de diésel, estamos prestos para adquirir ese volumen, pero no cumplen con la entrega. Estamos analizando importar, pero no es de inmediato por los trámites y tampoco se tiene disponibilidad de dólares, que es algo que no tenemos en el país”, indicó Silva, sobre la no entrega de diésel para que su sector continúe con la producción de oro.

Mencionó que una de las consecuencias es que en regalías se ha generado una pérdida para la gobernación y municipios, debido a que en 2023 pagaron más de 370 millones de bolivianos, pero en 2024, sólo alcanzó a 309 millones, debido a que en algunos casos las cooperativas pararon y otras disminuyeron su producción por la no entrega del combustible, que usan para las maquinarias pesadas.

“Acá pierden las gobernaciones y el Gobierno central de quienes esperemos que nos presten atención, porque estamos en emergencia y no descartamos salir a las calles.

El desabastecimiento se registra desde agosto del 2024 a la fecha. Mi sector ha sido discriminado, porque para que nos entreguen el combustible, debemos cumplir un sin fin de requisitos, debían entregarnos cuatro cisternas por día, pero no se ha cumplido el compromiso”, señaló el dirigente, en conferencia de prensa.

Al respecto, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, aseguró que la provisión para todos los sectores, en referencia a los productores del agro, de la minería, entre otros, está garantizada y se lo hace de manera regular.