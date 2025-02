Monica Lewinsky afirma que Clinton debía haber renunciado tras el escándalo sexual

Fuente: https://actualidad.rt.com

Monica Lewinsky, la exbecaria de la Casa Blanca que estuvo en el centro de uno de los escándalos políticos más controvertidos de la historia de EE.UU. por su ‘affaire’ con el expresidente Bill Clinton, habló sobre su camino para «recuperar» su historia y su voz después del episodio que definió gran parte de su vida.

«Las consecuencias fueron simplemente a ninguna parte, ya sabes, yo perdí mi futuro […] tuve la suerte de aferrarme a una hebra de mi verdadero yo, pero perdí mi futuro. Por eso estoy tan agradecida por cómo mi vida ha cambiado en los últimos 10 años», dijo el martes en el podcast ‘Call her Daddy’.

La mujer, que ahora tiene 51 años, habló sobre el tiempo que perdió y las consecuencias de un «desequilibrio de poder» que la llevaron a ser «ridiculizada en el ámbito mundial».

Durante el programa, Lewinsky aseguró que el exmandatario debía haber renunciado luego de que el Congreso votó para destituirlo por mentir sobre su romance con la chica de 22 años.

«Creo que la forma correcta de manejar una situación como esa habría sido probablemente decir que no era asunto de nadie y renunciar o encontrar una forma de permanecer en el cargo que no fuera mentir y no echar por la borda a una persona joven que recién empezaba en el mundo», agregó.