Morales cuestiona a vocales del TSE por pedir ser incluidos en juicios de responsabilidades

El expresidente interpreta la solicitud de los vocales como una admisión de «delitos o errores» y los desafía a enfrentar procesos ordinarios.

El expresidente Evo Morales criticó este domingo la solicitud de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ser incluidos en la Ley 044, que establece juicios de responsabilidades para altas autoridades del Estado.

Morales interpretó esta petición como una admisión implícita de «delitos o errores» y cuestionó por qué los vocales no están dispuestos a enfrentar procesos judiciales ordinarios.

Instó al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y al resto de vocales a no tener miedo de ser procesados.

«Le digo a Hassenteufel y a todo el equipo de vocales: si no han cometido delitos o errores, ¿por qué tienen miedo a los procesos ordinarios? No hay por qué tener miedo, (pero) quieren sumarse al juicio de responsabilidades para no ser procesados», afirmó Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, defendió la inclusión de los vocales en la Ley 044, argumentando que es necesaria para garantizar la imparcialidad del Órgano Electoral, especialmente en un año en el que se celebran las elecciones generales, con todas sus implicaciones.

Desde 2024 los vocales ciertas garantías para poder realizar sus roles sin miedo a ser amedrentados.

Sin embargo, Morales insistió en que esta solicitud es una forma de «blindaje» para evitar procesos judiciales ordinarios.

«Ya son confesos que han cometido delitos o errores. Si uno no ha cometido nada, está feliz y contento, ¿por qué tienen que meterse a juicio de responsabilidades?», cuestionó el exmandatario.

Morales también desafió a los vocales a enfrentar cualquier denuncia penal que se les presente.

«Si son denunciados penalmente, que se presenten y se defiendan», dijo, en referencia a las tensiones entre su equipo jurídico y el vocal Tahuichi, quien ha sido criticado por declaraciones que los seguidores de Morales interpretan como un intento de descalificarlo como candidato.

El vocal señaló que el exmandatario tendrá una “hermosa respuesta” cuando intente habilitar su candidatura.