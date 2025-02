Morales prevé que 50 mil personas lo acompañen a inscribir su candidatura

El Órgano Electoral estableció que hasta el 18 de abril se pueden inscribir las alianzas que terciarán en los comicios presidenciales de agosto.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Mediante su programa dominical, el expresidente Evo Morales aseguró que todos sus afines irán “animados” a proclamar la candidatura del líder cocalero cuando éste los convoque a marcha hacia la ciudad de La Paz, para inscribir su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El exjefe de Estado, a través de su programa radial en RKC, contempló que al menos 50 mil personas irán en su respaldo hasta la sede de gobierno. El Órgano Electoral estableció que hasta el 18 de abril se pueden inscribir las alianzas que terciarán en los comicios presidenciales de agosto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El día de inscripción de la candidatura, todos animados van a ir. No sólo van a ir 30 mil, van a ir 50 mil, estoy convencido. Me dicen por llamada telefónica cuando es la fecha, cuando aún no hay convocatoria”, indicó Morales.

A la par del programa, varios sectores sociales evistas llegaron hasta Lauca Ñ en respaldo del exmandatario, que tiene previsto llegar en marcha hasta el organismo electoral a postularse a un cuarto mandato.

Cuestionó en ese marco “¿por qué lo persiguen jurídicamente?” si se encontrara inhabilitado. Afirmó que en el gobierno “saben que es un rival electoral”.

Morales cuenta actualmente con tres órdenes de aprehensión por no comparecer ante la Fiscalía departamental de Tarija, a declarar en un caso por presunta trata y tráfico de personas que pesa en su contra.

A la par de ello, la sentencia 1010/2023 impide al exmandatario y a cualquier ciudadano a postular a un cargo público por más de dos términos de forma continua o discontinua.

Sobre ese punto, otro fallo emitido el año pasado, otorgó la tutela al congreso arcista realizado entre el 3 y 5 de mayo del 2024, para elegir a la dirección nacional del MAS, por lo cual también perdió el control del partido azul.

Fuente: Visión 360