Morales se arrepiente de ‘sugerir’ a Arce como presidente

El exmandatario recordó que en 2020 se evaluaba a cuatro posibles candidatos a la presidencia y él se decantó por Arce, debido a su experiencia.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

Refiriéndose al presidente Luis Arce como el peor de la región y la peor gestión en la historia del país, Evo Morales se arrepiente de haberlo sugerido como candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2020.

“Todas las investigaciones, estudios y encuestas le aplazan rotundamente al Lucho Arce. Me arrepentí de haber sugerido, solo sugerido, no he elegido (…), pensé que como era economista iba a gobernar mejor que Evo”, reconoció Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.

Morales recordó que, tras su renuncia en noviembre de 2019 y su exilio político, en 2020 se buscaba un nuevo candidato para las elecciones. En ese entonces, cuatro candidatos se perfilaban como opción para el MAS.

Los precandidatos eran Arce, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez y Diego Pary. En una reunión se sometió a votación quién iría a la presidencia y fue ahí que Morales confió la responsabilidad a Arce, pues consideró que, como exministro de Economía, sabría dar solución a la crisis que atravesaba el país.

Sin embargo, tras casi cinco años de gestión del actual Gobierno, Morales considera que el país se encuentra en un peor estado institucional y económico que el que se encontró en 2020.

Asimismo, el expresidente identificó tres problemas en el mandatario actual. “La mala gestión, la corrupción y la soberbia”, dijo, señalando que la imagen de algunas “autoridades corruptas” afecta la percepción que se tiene del movimiento indígena.

Además, considera que la soberbia no es solamente de Arce, sino de varios de los miembros del Órgano Ejecutivo, lo que, según su información, genera roces y tensiones entre autoridades.

“En este momento no hay mando dentro del Gobierno, hay problemas entre el presidente y el vicepresidente, entre los ministros”, afirmó Morales.

El exmandatario señaló que, durante su gestión, logró ser percibido como uno de los mejores presidentes de la región y también del mundo, por lo que asegura que toda Bolivia espera su retorno al gobierno para dar solución a los problemas del país.

