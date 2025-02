«Muchos documentos»: EE.UU. podría publicar la ‘lista negra’ de Epstein y P. Diddy

Fuente: https://actualidad.rt.com

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó al columnista estadounidense Benny Johnson que hará pública una enorme cantidad de documentos relacionados con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Johnson le preguntó a Bondi sobre la posible divulgación de la llamada «lista Epstein», un registro presumiblemente repleto de nombre asociados al magnate financiero, que incluiría celebridades y personajes públicos. «Me informaron sobre eso ayer. No puedo hablar de eso públicamente. Pero, ya saben, el presidente Trump dio una directiva muy estricta y se va a cumplir. Muchos documentos», precisó la fiscal en diálogo con el comunicador.

Johnson comentó en la entrevista que, en opinión de muchos estadounidenses, el país no ha castigado debidamente a los «depredadores» como Epstein, los ha dejado transitar libremente y «tal vez incluso estén siendo protegidos en este momento».

Johnson, quien compartió este jueves fragmentos de su diálogo con la fiscal, afirmó que las declaraciones de Bondi podrían provocar al mismo tiempo la «inminente publicación» de documentos relacionados con el rapero Sean Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, quien permanece en prisión en espera de un juicio por delitos sexuales que está programado para mayo. Esto podría poner en riesgo la reputación de muchos, entre otros, de algunos famosos que han sido muy cercanos al músico y que no han hablado abiertamente sobre el asunto, lo que ha suscitado dudas sobre cuánto sabían acerca de las supuestas actividades ilegales de Diddy y qué tan involucrados podrían estar.

No hay «base legal» para ocultar nombres

A comienzos de este mes se hizo viral un fragmento de una entrevista de Pam Bondi a Fox News, que según la revista Newsweek es de noviembre pasado, en la que habla sobre Epstein y expresa su deseo de que se hagan públicos más detalles sobre sus asociados.

«Si esas personas todavía están luchando por mantener sus nombres en privado, no tienen base legal para hacerlo a menos que sea un niño, una víctima o un acusado que coopere por casualidad en algún caso potencial contra Ghislaine Maxwell [pareja de Epstein]».

En septiembre de 2024, Trump sugirió que podría hacer pública una supuesta ‘lista de clientes’ de Epstein de ser presidente. Aclaró que no tendría ningún problema en publicar los archivos si pudiera hacerlo. «Sí, me inclinaría por hacer lo de Epstein. No tengo ningún problema con eso», concluyó.

Los rumores sobre la ‘lista de clientes’ de Epstein han circulado en Internet durante años, aunque hasta el momento no hay pruebas de que exista tal documento. No obstante, en 2024 se publicaron documentos relacionados con el caso de tráfico sexual de menores por parte de Epstein y Maxwell, que sacó a la luz la extensa red de destacadas personalidades, políticos y miembros de las élites con las que ambos establecían nexos y negocios.