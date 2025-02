Nevadas en el norte de Japón dejan un muerto y heridos

Fuente: https://www.dw.com

Las fuertes nevadas que azotan desde hace días el norte de Japón han dejado al menos un muerto, cuatro heridos graves y cinco leves, además de disrupciones en la red de transporte, según confirmó el jueves (05.02.2025) el Ejecutivo nipón sobre un frente frío que podría intensificarse en el fin de semana.

El portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, confirmó hoy estas cifras en una rueda de prensa, y añadió que unas siete viviendas han quedado severamente dañadas y 790 permanecían sin luz hasta las 9 de hoy (00:00 GMT).

Con respecto al transporte, el portavoz señaló que 38 tramos de ocho autopistas han sido suspendidos y 24 rutas de nueve empresas ferroviarias, mientras que 134 vuelos fueron cancelados el miércoles en todo el país.

So…Japan. You wonder how they get so much snow? Look at this coming off the ocean. It’s no wonder they are getting a meter at a time of snowfall over a half day period in some cases. Radar from 2 different sources and a snow depth map & Visible Satellite showing the snow bands.… pic.twitter.com/tfLHZ9wVVg

— Bo Cole (@BoKnowsWeather) February 5, 2025