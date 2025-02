Novak Djokovic se metió de lleno en la polémica que generó la sanción de tres meses a Jannik Sinner: «Me parece muy injusto»

El ex número 1 del mundo reflexionó sobre la suspensión del italiano durante su regreso al tenis en Doha

Djokovic apuntó contra la sanción que recibió Jannik Sinner tras aceptar su doping positivo (REUTERS/Tingshu Wang)

El serbio Novak Djokovic expresó su descontento respecto a la sanción impuesta al italiano Jannik Sinner tras su positivo por dopaje y señaló que la situación generó malestar entre varios jugadores del circuito. El número uno del tenis mundial aceptó una suspensión de tres meses tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lo que le permitirá regresar a tiempo al circuito ATP para jugar en Roland Garros.

“He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha con cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo. Muchos creen que hubo favoritismo”, afirmó Djokovic en una conferencia de prensa tras su partido de dobles durante el torneo de Doha.

La suspensión de Sinner, que tuvo fecha de comienzo a partir del 9 de febrero y concluirá el 4 de mayo de este año, lo dejará fuera de torneos importantes como serán los Masters 1000 Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, pero le permitirá competir en el segundo Grand Slam de la temporada a jugarse en el polvo de ladrillo parisino.

“Da la sensación de que puedes influir en el resultado si eres un jugador destacado y tienes acceso a los mejores abogados”, añadió el serbio, que destacó que la decisión sobre Sinner contrasta con la de otros tenistas que recibieron castigos más severos.

El positivo de Sinner por clostebol se produjo en marzo de 2024 durante el torneo de Indian Wells. La sustancia habría ingresado en su organismo por contaminación accidental, según la investigación presentada por su equipo. Su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, utilizó un spray con clostebol en su propio dedo y luego, sin guantes, realizó masajes al tenista.

Sinner se consagró campeón del Australian Open al comienzo del año (REUTERS/Jaimi Joy)

En un principio, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) determinó que no había culpa ni negligencia por parte de la raqueta italiana, pero la AMA apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), solicitando una suspensión de hasta dos años. Finalmente, ambas partes acordaron una sanción de tres meses.

El comunicado de la AMA destacó que “el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento”. Sin embargo, el organismo señaló que, según el código y el precedente del TAS, “el atleta es responsable de la negligencia de su entorno”.

Durante su diálogo con la prensa en Doha, Nole apuntó a los casos del actual N° 1 entre los varones y el de la polaca Iga Swiatek, una de las mejores jugadoras del circuito WTA de los últimos años, que en noviembre de 2024 aceptó una suspensión de un mes tras un positivo por trimetazidina. “Son inocentes, está demostrado. Sinner está suspendido tres meses a causa de algunos errores de miembros de su equipo que trabajan en la gira. Esto es algo que a mí y a otros jugadores nos parece extraño”, explicó Djokovic.

“Hemos visto los casos de Simona Halep y Tara Moore y otras menos conocidas que han luchado mucho tiempo por solucionar sus casos y que han sido suspendidas por largos períodos. Es hora de hacer algo y abordar el sistema porque es evidente que la estructura no funciona así”, agregó el ganador de 24 títulos de Gran Slam en Doha, su primer torneo desde que sufrió una lesión durante el Abierto de Australia.

“Sinner y Swiatek eran los números uno del mundo. Veremos qué sucede en el futuro, pero me parece muy injusto. Veremos lo que ocurre y la situación en otros casos de jugadores de nivel inferior”, concluyó quien hoy está en el séptimo lugar del ranking mundial masculino.

El tenista serbio fue crítico tras la sanción al número 1 del mundo del circuito ATP (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El caso de Sinner generó diversas reacciones en el circuito, más allá de los comentarios de una leyenda como Djokovic. Nick Kyrgios, ex jugador profesional, criticó abiertamente la decisión, sugiriendo que el italiano recibió un trato favorable por su estatus en la ATP. “Falló dos pruebas. La única razón por la que se le permite jugar es porque imprime dinero para la ATP”, expresó el australiano.

Por su parte, Sinner emitió un comunicado a través de sus abogados en el que explicó su decisión de aceptar la sanción. “Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía mucho tiempo por delante. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo”, afirmó.

El escándalo también impactó en su equipo de trabajo. Sinner desvinculó al fisioterapeuta Naldi y al preparador físico Umberto Ferrara, ambos involucrados en el episodio.

Sinner, de 23 años, llegó al número uno del ranking en 2024 tras una temporada en la que conquistó ocho títulos, incluidos el Australian Open y el US Open, además de tres Masters 1000 y las ATP Finals. Sin embargo, con la suspensión perderá 2100 puntos de su clasificación, lo que podría afectar su posición en el ranking al final de la temporada.